40 Bewohner in zwei Hagener Häusern auf Corona getestet

Hagen. Die Corona-Pandemie hält Hagen weiterhin in Atem: Das Gesundheitsamt der Stadt ordnete am Mittwoch in zwei Häusern einen Massenabstrich an.

Die Bewohner von zwei Häusern an der Eckeseyer Straße in Eckesey und der Södingstraße in Wehringhausen bat das Hagener Gesundheitsamt am Mittwoch zum Abstrich in Sachen Corona-Virus. In beiden Häusern war jeweils ein Bewohner erkrankt, und da die Behörde nicht wusste, wer aus dem Bekanntenkreis der Betroffenen möglicherweise angesteckt worden war, wurde bei zahlreichen weiteren Hausbewohnern ein Abstrich angeordnet.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in einigen Tagen erwartet. Alle Bewohner, bei denen ein Abstrich vorgenommen wurde, stehen vorerst unter Quarantäne. Anders als vor zwei Wochen in der Wehringhauser Straße überwachen Ordnungsamt und Polizei aber nicht, ob sich die Menschen auch an die Quarantäne halten.