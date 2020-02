Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Zahlen wenig schmeichelhaft

„Mit einer Arbeitslosenquote von 10,9 Prozent bewegt sich die Stadt trotz einer anhaltenden konjunkturellen Hochphase inzwischen wieder auf dem Niveau des Jahres 2013“, konstatierte Unternehmerratssprecher Winfried Bahn.

„Parallel dazu ist die Zahl der Betriebe, die sich zuletzt auf dem Stand von 11.050 bewegte, über alle Branchen hinweg um fast zwei Prozent zurückgegangen“, unterfütterte er seine wenig erbauliche Bestandsaufnahme mit aktuellen Zahlen.

Von den 70.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hagen arbeiten allein 20.000 Frauen und Männer in den 30 größten Betrieben. Gleichzeitig sinke die Zahl der Einpendler kontinuierlich ab, so Bahn, was wiederum die Kaufkraft reduziere.

Vor diesem Hintergrund mahnte der Unternehmerrat, der dem parallel existierenden, aber unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung agierenden Unternehmerverein Hagen längst den Rang abgelaufen hat, die fehlende Strategie in der Flächenpolitik an und kritisierte, dass es keine Ansiedlungspolitik für neue Gewerbetreibende gebe und auch die Innenstadt-Förderung zur Stärkung des Einzelhandels völlig fehle.