Allgemeines Krankenhaus Hagen startet mit eigenem Podcast

Ist das nun Journalismus oder Öffentlichkeitsarbeit? Von beidem etwas, sagt Maren Esser, Leiterin der Unternehmenskommunikation am Allgemeinen Krankenhaus Hagen. Die größte Klinik in der Stadt hat auf die sich ändernden Konsum- und Mediengewohnheiten der Menschen reagiert und informiert nicht mehr nur über Pressemitteilungen, Flyer und Webartikel über das Haus und seine Arbeit, sondern seit neuestem auch per Podcast.

„Abgehört“ heißt das Programm, in dem die gelernte Journalistin Esser und eine Kollegin spannende Einblicke und interessante Informationen zum medizinischen Angebot ihres Arbeitgebers geben: „Und wir werfen auch einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhausbetriebs.“

In der ersten Folge, die bereits über die Homepage www.akh-hagen.de erreichbar ist, lässt Esser den Chefarzt für Innere Medizin, Dr. Rainer Markgraf, erklären, wie die speziellen Angebote der Altersmedizin ältere Patienten wieder auf die Beine bringen. „Uns ist es wichtig, möglichst umfassend über uns und unser Leistungsspektrum, aber auch die Akteure, die es erbringen, zu informieren“, sagt Georg Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung am AKH.

Und in diesem Zusammenhang sei es eben zunehmend wichtig, auch andere Kanäle als beispielsweise den klassischen Informationsflyer miteinzubeziehen. So verfügt das AKH mittlerweile auch über einen Facebook- und Instagramkanal.

Stimmung und Atmosphäre

Die Persönlichkeitsrechte der Patienten werden bei der Berichterstattung aus Operationssälen und Krankenzimmern selbstredend berücksichtigt. Dennoch sollen die Podcasts nicht der bloßen Informationsbeschaffung dienen, sondern Stimmung und Atmosphäre aus den einzelnen Fachabteilungen des Krankenhauses transportieren.

Maren Esser möchte Einblicke in Bereiche ermöglichen, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Denkbar wäre es zum Beispiel, dass sich ein Beitrag mit der Intensivstation für Neugeborene beschäftigt, zu der normalerweise nur Fachpersonal und Eltern der Zutritt gestattet ist. „Ideen habe ich viele“, sagt sie. „Ich möchte jedenfalls über den Horizont hinausblicken. Das ist das journalistische Herzblut, das in mir steckt.“

Nicht länger als fünf Minuten

Neben der Vorstellung und Begleitung einzelner Arbeitsbereiche können medizinische und pflegerische Fragestellungen Thema eines Podcasts sein. Damit die Beiträge nicht zu lang oder gar langweilig werden, folgen sie dem Interviewschema und überschreiten die Fünf-Minuten-Grenze nicht. Wie die zweite Folge, die sich mit dem PJ, dem Praktischen Jahr von angehenden Ärzten, beschäftigt, in dem der Umgang mit den Patienten im Mittelpunkt der Ausbildung steht. Dazu hat Maren Esser Prof. Peter Weismüller, seines Zeichens PJ-Beauftragter am AKH, interviewt.

Und so werden in Zukunft regelmäßig Podcasts über die Arbeit am Allgemeinen Krankenhaus informieren.