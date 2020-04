Anschlussstelle Hagen-Haspe zur A1 ab Mai wieder frei

Auf der Autobahn A 1 wird rund zwei Monate nach Fertigstellung des Rohbaus des ersten Teilbauwerks der Verkehr in Fahrtrichtung Bremen über die neue Talbrücke Volmarstein rollen.

Den Verkehrsteilnehmern stehen dann drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bremen zur Verfügung. Damit kann auch die Auffahrt Haspe/Volmar­stein wieder geöffnet werden.

In den nächsten Wochen werden die Arbeiten am ersten Brückenteilbauwerk und dem anschließenden Streckenabschnitt abgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Ummarkierungen der Verkehrsführung. Bis Mitte Mai können beide Fahrtrichtungen dann auf die neue Brückenhälfte verlegt werden, so dass drei Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen entstehen. Die alte Talbrücke Volmarstein wird anschließend abgerissen. Außerdem soll die Anschlussstelle Haspe/Volmarstein wieder geöffnet werden. Hierzu wurden während der letzten Vollsperrung der A 1 Ende März die Auffahrtsrampe der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Bremen und Teile der Fahrbahn instandgesetzt.

Entlastung schon zu den Ferien

„Durch umfangreiche Beschleunigungsmaßnahmen haben wir es geschafft, den Zeitplan zu optimieren. Damit schaffen wir bereits vor den NRW-Sommerferien eine Entlastung der hoch belasteten A 1“, bekräftigt Udo Pasderski, Bereichsleiter der DEGES, die den Auftrag des Bundes sowie die Landes NRW umsetzt. Sie ersetzt die bisherige Brücke an der Autobahn A 1 östlich der Anschlussstelle Volmarstein, die im Jahr 1959 erbaut wurde. Eine Bauwerksprüfung im Dezember 2011 und spätere Nachrechnungen ergaben, dass die Brücke erheblich geschädigt ist und schnellstmöglich neu gebaut werden muss. Der jetzt entstandene Ersatzneubau besteht aus einem Spannbeton-Überbau und komplett neuen Unterbauten. Die neue Brücke wird 285 Meter lang und 31 Meter breit werden.