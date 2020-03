Arbeiter aus Hagen-Halden attackieren das Management

Die Mitarbeiter der Steinfabrik RHI Magnesita sehen sich als Opfer von Managementfehlern und einer Unternehmenskultur, die in erster Linie am Wohlergehen des Konzernvorstandes in Wien interessiert ist. „Die Entscheidung, unser Werk zu schließen, hatte unternehmenspolitische Gründe“, sagte Frank Röttger (51), Betriebsratsvorsitzender der Firma in Halden. „Wir hatten eigentlich nie eine Chance.“

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Steinfabrik in Halden bereits Ende März geschlossen werden soll. Damit endet nach 111 Jahren ein bedeutender Abschnitt Industriegeschichte in Hagen. Rund 130 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. „Es gibt hier nur Verlierer, wir alle müssen nach Hause gehen“, so Röttger. Besonders tragisch sei das für die vielen ungelernten Arbeiter, von denen einige seit Jahrzehnten in dem Werk beschäftigt seien und die es naturgemäß sehr schwer haben dürften, eine neue Anstellung zu finden.

Stahlbranche in der Krise

Die Konzernzentrale in Wien hatte erklärt, die Schließung des Werks, in dem Dolomitgestein für die Stahlindustrie verarbeitet wird, hänge mit der Krise der europäischen Stahlbranche zusammen, die sich bereits seit mehreren Monaten mit einer stetig sinkenden Nachfrage konfrontiert sehe. Die Unternehmensführung habe sich deshalb nach intensiven strategischen Analysen dazu entschlossen, das Werk in Hagen zu schließen.

Die Arbeitnehmer kritisieren dagegen, das Management habe viel zu wenig Augenmerk auf das Dolomitgeschäft gelegt. Außerdem seien zum falschen Zeitpunkt Preiserhöhungen vorgenommen worden, so Röttger: „Man hätte es nie so weit kommen lassen dürfen.“ Vor einem Jahr habe die Konzernleitung noch kräftig in das Haldener Werk investieren wollen, dann sei sie plötzlich umgeschwenkt und habe die Schließung des Standortes angekündigt. Der Betriebsrat habe daraufhin Kontakt zur Technischen Beratungsstelle in Mainz aufgenommen, einer Gesellschaft, die Arbeitnehmer in betrieblichen Angelegenheiten unterstützt. „Wir haben an einem Konzept gearbeitet, um der Konzernleitung zu beweisen, dass es in Halden doch weitergehen könnte – vergeblich“, schildert Röttger den am Ende erfolglosen Kampf. Letztlich habe der Haldener Standort das Nachsehen gegenüber zwei Werken in Frankreich gehabt, die das gleiche Produkt herstellten.

Konzernleitung bleibt in Wien

Sauer aufgestoßen ist der Belegschaft in Halden, dass es niemand von der Konzernleitung in Wien für nötig befunden hat, den Arbeitnehmern die traurige Botschaft von der Schließung ihrer Fabrik persönlich zu überbringen. „Offenbar besitzt niemand im Vorstand das notwendige Rückgrat“, so Röttger. Im Unternehmen gebe es derzeit eine Art „Fabrikbereinigung“, das Werk in Halden werde gewiss nicht das letzt sein, das auf der Strecke bleibe.

Infobox Lange Geschichte Die Fabrik war früher Teil des Haldener Dolomitwerks, das in seiner Blütezeit mit 1000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern in Hagen zählte. Als die Kalkbrennerei 2008 geschlossen wurde, fiel die Steinfabrik an die brasilianische Firma Magnesita, die 2017 wiederum mit der österreichischen RHI fusionierte.

Immerhin hat die Unternehmensführung zugestimmt, sich an der Finanzierung einer Transfergesellschaft zu beteiligen, um die von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeiter so schnell wie möglich in neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Um den Sozialplan gebe es jedoch Streit, so Röttger. Er stamme aus dem Jahr 2017, als RHI die Steinfabrik übernommen habe: „Jetzt geht es aber nicht mehr um eine Restrukturierung, sondern um eine Werksschließung. Es ist einfach nur traurig, dass solch ein Traditionsstandort wie unserer platt gemacht wird.“