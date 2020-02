Auch in Hagen-Hohenlimburg rollten mal Karnevalszüge

Am Karnevalssonntag vor 70 Jahren rollte der erste von nur drei Karnevalsumzügen durch Hohenlimburg. Genauer: durch Oege. Organisiert wurde dieser aber nicht von Karnevalsvereinen, sondern hauptsächlich von vielen lokalen Verbänden und Vereinen, etwa dem TuS Oege. Winfried Törnig erinnert sich noch daran, wie er den Zug damals am Straßenrand verfolgt hat. „Mein Vater musste mich auf seine Schultern nehmen, damit ich die Wagen sehen konnte“, sagt Törnig. Und Kamelle wurde auch geworfen? Törnig nickt. „Sicher.“ Weitere zwei Züge gab es in den Jahren 1980 und 1981 in Hohenlimburg. Organisiert durch die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg.

Ein Erlebnis, was den Hohenlimburger nachhaltig geprägt hat und woran er sich gerne zurückerinnert. Auch deshalb hat er vor Jahren für die Hohenlimburger Heimatblätter einen Aufsatz über den Oeger Karnevalsumzug Anfang der 1950er geschrieben.

Entbehrungen und Leid nach den langen Kriegsjahren

Historisch waren jene Jahre in erster Linie ein langes Aufatmen nach den Entbehrungen und dem Leid der Kriegsjahre. „Der Nachholbedarf war groß, nicht nur an Lebensmitteln und Konsumgütern, sondern auch an Unterhaltung.“ Und offensichtlich auch der Ehrgeiz und das Selbstbewusstsein, den rheinischen Karnevalshochburgen nachzueifern. „Was man am Rhein kann, das können wir auch – so dachten die Hohenlimburger damals.“

Karnevalsumzug 1980 in Hohenlimburg. Organisiert durch die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg. Foto: Gunter Fessen

Nur wie organisiert man einen Karnevalszug ohne die Sicherheit praktischer Erfahrungen, wie sie etwa in Köln herrschten?

Einer großen Euphorie folgte zunächst die Ernüchterung, erzählt Törnig. „Als die Sache langsam Form annahm, sprangen die meisten Hohenlimburger Ortsteile ab.“ Nur die Oeger Sänger und Sportler hielten an dem Plan fest und organisierten eigene Wagen. Und nicht nur das: Angeführt wurde der Zug von der Letmather Schützen- und Stadtkapelle.

Angeführt von alter „Frau Hoesch“

Der Zug bahnte sich über Oeger Straße und Feldstraße bis zur Oststraße und wieder zurück. „Angeführt von der alten Frau Hoesch folgte das Prinzenpaar, die Wagen der Oeger Handwerker und Geschäftsleute sowie der Kraftsportler, der Ringer“, beschreibt Törnig die Szenerie, die ein sehr lebhaftes Bild dargestellt haben muss und sicher einen Hauch von rheinischer Narretei an die Lenne brachte. Bei der Gaststätte Grote, damals Dreh- und Angelpunkt in Oege, löste sich der Umzug dann auf. Viele Menschen hätten damals am Straßenrand gestanden. Eine zweite, größere Auflage des Zuges gab es dann 1951. „Wenn der Zug im Vergleich zu Köln und Düsseldorf auch eher klein war, gab es doch kleine und große Ereignisse, die im Zug dargestellt wurden“, sagt Törnig und zeigt auf historische Fotos. Zu sehen ist etwa ein Wagen, der die „Kohle-Krise“ in jener Zeit darstellt oder ein Wagen mit dem „Oeger Krokodil“.

Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Zug im Jahr 1951 sollte bis heute der letzte Karnevalsumzug in Hohenlimburg gewesen sein. „Nach der Verpachtung des Grote-Saales an einen Kinobetreiber entschloss man sich, lieber jedes Jahr ein Volksfest mit Kirmes auf dem Hof der Oeger Schule auszurichten.“ So schloss sich dieses kurze Kapitel des Hohenlimburger Straßenkarnevals so schnell, wie es gekommen war.