Corona-Krise: Auf Hagens Straßen rollen keine Panzer

Die Hagener Polizei warnt vor völlig aus der Luft gegriffenen Falschmeldungen im Internet: Auf Hagens Straßen rollen keine Panzer. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich aktuell ein Video und eine Sprachnachricht, in der von dem Einsatz von Panzern in Hagen und einer Ausgangssperre gesprochen wird. „Bei diesen Nachrichten handelt es sich um Falschmeldungen“, stellt die Hoheleye klar. „Die Bundeswehr ist weder in Hagen eingesetzt, noch gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Ausgangssperre.“

Die Polizei Hagen bittet darum, diese und weitere Falschmeldungen nicht zu verbreiten und sich statt dessen nur aus seriösen Quellen zu informieren. Sollten man solch eine Nachricht doch erhalten, rät die Polizei: Löschen Sie Falschinformationen und teilen Sie diese „Fakenews“ nicht mit anderen, nur so lässt sich die Verbreitungskette unterbrechen.