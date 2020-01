Infozeile Auftakt am Freitag um 20 Uhr

Das Jubiläum wird mit einem Boogie-Woogie-Konzert mit Jörg Hegemann am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr, eröffnet. Das Konzert im Hasper Hammer ist seit langem ausverkauft.

Am Sonntag, 2. Februar, wird um 11 Uhr eine Ausstellung mit Bildern der Mitte Oktober im Alter von 91 Jahren verstorbenen Künstlerin Careen Jürgens in der Kulturstätte in der Hammerstraße 10 eröffnet. Careen Jürgens war Gründungsmitglied der Künstler-Gilde.

