Autoaufbrecher in Hagen mit seiner Beute gefasst

Hagen. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugens ist es der Hagener Polizei gelungen, einen Autoknacker festzunehmen.

Ein 44-jähriger Mann ist am Freitagabend auf frischer Tat dabei erwischt worden, wie er die Seitenscheibe eines Pkw einschlug und durch die Scheibe in das Auto kletterte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 19.20 Uhr aus einer Wohnung heraus, wie der Verdächtige sich an einem geparkten Auto zu schaffen machte. Als der Täter ins Fahrzeug kletterte, aus dem Innenraum zwei Taschen entnahm und mit diesen weglief, nahm der Zeuge zunächst selbst die Verfolgung auf.

In einem nahen Waldgebiet verlor er den Flüchtenden allerdings aus den Augen. Zwischenzeitlich war die 52-jährige Fahrerein des Wagens wieder an ihrem Fahrzeug und stellte die Beschädigungen fest. Aus dem Innenraum wurden neben persönlichen Gegenständen auch ein Blutdruck- und Blutzuckermessgerät entwendet. Die Bestohlene ist für einen Pflegedienst tätig und kam von einem Patientenbesuch.

Während der Anzeigenaufnahme erschien der Täter wieder an der Örtlichkeit und stritt zunächst jede Beteiligung ab. Da er vom Zeugen jedoch eindeutig identifiziert wurde, folgte seine Durchsuchung. Hierbei wurde Diebesgut, welches aus dem Auto stammte, in seinen Sachen gefunden. Im Anschluss wurden auch noch die entwendeten medizinischen Geräte in dem nahen Waldstück entdeckt und wieder an die Pflegedienstmitarbeiterin ausgehändigt. Der bereits einschlägig bekannte Täter wurde von der Polizei festgenommen.