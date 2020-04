Autokino auf dem Höing in Hagen komplett ausverkauft

Vielleicht hatten sie es etwas geahnt, überrascht ist die Veranstaltergemeinschaft des Autokinos auf dem Otto-Ackermann-Platz, das am Mittwoch startet, dennoch. Alle Veranstaltungen bis zum kommenden Samstag sind restlos ausverkauft. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag ist jeden Abend ab 20 Uhr Einlass für 80 Autos, deren Besitzer zuvor bereits Tickets zu 16 Euro plus Vorverkaufsgebühr erstanden habe. Der Preis gilt für zwei Besucher. Der Ton wird über die UKW-Frequenzen der Autoradios an die Besucher übertragen. Die Batterie eines normalen Fahrzeugs reicht aus, um den Ton für einen kompletten Film mithören zu können. Das Autokino ist eine gemeinsame Veranstaltung der Hagen-Agentur, Philip Jung und Alex Talash.

Autokinos erleben in der Corona-Pandemie einen weiteren Frühling

„Das ist schon sehr überraschend, in welcher Geschwindigkeit die Tickets verkauft worden sind“, sagt Wladimir Tisch von der Hagen-Agentur. Rund 7500 Euro Planungs- und Durchführungskosten müssten ungefähr wieder reingespielt werden. Nicht gerade günstig sind die Gebühren, die an Filmverleiher entrichtet werden. Der Markt der Autokinos ist angesichts der Corona-Pandemie ohnehin gerade sehr heiß. Leinwände sind vergriffen, Filmverleiher verlangen jede Menge Geld und das eigentlich ausgestorben geglaubte Autokino erlebt angesichts der Corona-Pandemie einen weiteren Frühling.

Auf dem Otto-Ackermann-Platz werden an den vier Abenden unterschiedliche Filme gezeigt. „Fack ju Göhte 3“, „Monsieur Claude 2“, „Das perfekte Geheimnis“ und „Der Junge muss an die frische Luft“.

In den kommenden Tagen geht in Hohenlimburg auf dem Parkplatz des Unternehmens Bilstein am Lenneufer ein weiteres Autokino an den Start. Dort handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Werkhof und dem Kino Babylon aus der Pelmke. Zuletzt musste hier noch ein Bauantrag für das Aufstellen eines Leinwandgerüstes geprüft werden, ehe es losgehen kann.