Autokino in Hohenlimburg an der Lenne startet am 15. Mai

Der Bauantrag, der für ein Leinwand-Gerüst gestellt werden musste, ist genehmigt. Das vom Kulturzentrum Werkhof und dem Kino Babylon betriebene Autokino auf dem Bilstein-Parkplatz an der Lenne kann somit beginnen. Die erste Vorstellung soll am 15. Mai um 21 Uhr gegeben werden. Gezeigt wird der Firlm „Once upon a time in Hollywood“ mit Leonardo Di Caprio und Brad Pitt. Weitere Einzelheiten zu Spielplan, Preisen und Zeiten veröffentlichen wir in der Mittwochsausgabe.