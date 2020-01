Wehringhausen. Die Dimensionen des Block 1 werden nicht erreicht. Aber in Hagen-Wehringhausen stehen weitere Abrisse von Immobilien an. Und zwar schon in Kürze.

AWO-Heim in Hagen-Wehringhausen weicht Stellplätzen

In Wehringhausen wird es einen weiteren Abriss geben: Der fällt zwar weit weniger groß aus als der des Block 1 zwischen Lange-, Ewald- und Minervastraße. Aber es trifft durchaus ein Haus mit Geschichte.

Die frühere AWO-Begegnungsstätte an der Ecke Grummert-/Bachstraße soll in nächster Zeit dem Erdboden gleich gemacht werden. Die Immobilie ist von der städtischen Hagener Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft (HEG) gekauft worden. Die hatte in den vergangenen Monaten – insbesondere rund um den Bodelschwinghplatz, aber auch der Lange Straße – eine Reihe von Häusern aufgekauft. Diese werden zum großen Teil saniert, einige sollen aber auch, wie nun auch an der Grummert-/Bachstraße, abgerissen werden.

Infobox Schrottimmobilien stehen vor dem Abriss An anderen Stellen in Wehringhausen wird in einigen Wochen wohl ebenfalls der Abrissbagger zum Einsatz kommen. An der Wehringhauser Straße sollen die zum großen Teil verfallenen Mehrfamilienhäuser mit den Hausnummern 99, 97, 95 und 91 (zwischen Bahnstrecke und Aldi-Markt) im Frühjahr abgerissen werden. Diese hatte die Stadt mit Mitteln aus dem Landesprogramm zur Bekämpfung von Schrottimmobilien gekauft. Ingenieure habe inzwischen den komplizierten Abriss berechnet, da zwischen den Immobilien noch ein Mehrfamilienhaus in Privatbesitz steht, in dem weitere Mieter wohnen und das weiter dort stehen soll. Ob dorthin tatsächlich der Wehringhauser Kult-Reifenhandel Bartelheim umgesiedelt werden kann, bleibt allerdings unklar.

Neu gebaut werden soll hier zunächst nicht, wie HEG-Chef Hans-Joachim Bihs gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Stattdessen werden Stellplätze entstehen, unter anderem für Mieter in Immobilien, die die HEG gerade saniert. AWO-Sprecher Hendrik Jostes bestätigt, dass sich die Arbeiterwohlfahrt von dem Gebäude getrennt hat: „Wir haben hier zuletzt noch Prüfungen für Sprachkurse abgehalten und der Demokratisch-Türkische Bund ist Untermieter. Aber das ganze Gebäude ist in die Jahre gekommen und verursacht erhebliche Kosten, die sich nicht mehr lohnen.“ Zumal die eigentlichen Aktivitäten des AWO-Ortsvereins Kuhlerkamp-Wehringhausen schon länger in der Begegnungsstätte „Oller Dreisch“ an der Eugen-Richter-Straße stattfinden.

Emotionsloser Abschied

Hendrik Jostes erwartet daher auch keine großen Emotionen bei den Mitgliedern nach dem Verkauf. Den baldigen Abriss bedauert hingen der Demokratisch-Türkische Bund, der offiziell von der HEG auch noch nicht über das Aus für das Gebäude informiert worden ist.. „Für uns ist das ein wichtiger Treffenpunkt“, so Vorsitzender Sukru Budak. Man brauche dringend neue Räumlichkeiten nach dem Abriss: „Wir haben viele Aktivitäten. Man werden sich jetzt auf intensivere Suche begeben.