Beschwerden über geschlossene Müllabgabestelle in Hagen

Hagen. Die Wertstoffhöfe an der MVA in Hagen bleiben geschlossen. Das regt viele Bürger auf. Der HEB öffnet seine Abgabestelle an der Fuhrparkstraße.

Der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) öffnet am Dienstag wieder seine Abgabestelle für Wertstoffe am Betriebshof in der Fuhrparkstraße. Allerdings gelten gesonderte Öffnungszeiten, die sich, um mögliche Kontakte mit den Mitarbeitern zu vermeiden, am Ende des Werksverkehrs auf dem Gelände orientieren: montags bis freitags 16 bis 20 Uhr, samstags 14 bis 20 Uhr.

Die Wiedereröffnung betreffe lediglich die Abgabestelle, teilte das städtische Unternehmen mit. Das Kundenbüro in der Fuhrparkstraße bleibe für Besucher weiterhin geschlossen.

An der Abgabestelle können neben Altpapier und Gelben Säcken auch Altglas, Batterien und CDs sowie Korken kostenlos entsorgt werden. Das Betreten der Abgabestelle ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet, die Zufahrt auf das Gelände erfolgt nach gekennzeichneter Verkehrsführung und unter bestimmten Einfahrtsregeln. Zudem sind die gängigen Sicherheitsabstände einzuhalten, um einen kontaktlosen Ablauf zu gewährleisten.

Grünschnitt an Donnerkuhle abgeben

Auch an den HEB-Dependancen in Haspe und der Obernahmer können die oben genannten Wertstoffe abgegeben werden, zudem nimmt die Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle Grünschnitt an. Der Wertstoffhof und die Sperrmüllabgabestelle an der Müllverbrennungsanlage (MVA) in Altenhagen bleiben dagegen vorerst geschlossen – sehr zum Unmut vieler Hagener Bürger sind sie seit dem Sperrmülltag am 25. April, bei dem ein Riesenandrang herrschte, nicht mehr geöffnet worden.

Es sei nichteinzusehen, dass Geschäfte geöffnet unter Berücksichtigung von Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand und Mundschutz öffnen dürften, die MVA jedoch für Privatkunden geschlossen bleibe: „Bei keinem meiner bisherigen Besuche dort bin ich Mitarbeitern näher als 1,5 m gekommen, im Allgemeinen wird man aus einiger Entfernung zu den Containern gewinkt.“ Unter Auflagen müsste es doch möglich sein, Sperrmüllabfälle auch in Corona-Zeiten zu entsorgen: „Normalerweise können fünf bis sechs Autos nebeneinander abladen, es wäre ja möglich, das auf drei Wagen zu beschränken“, schlägt Frau Neubert vor. Auch eine Terminvergabe würde helfen, lange Schlangen zu vermeiden.

Dass der HEB auf die Möglichkeit verweise, seinen Sperrmüll zu Hause abholen zu lassen, sei eine Unverschämtheit, so Ingrid Neubert: „Man bedenke nur, welche Kosten die Stadt Hagen ihren Bürgern dafür zumutet. In vielen Städten ist dieser Dienst kostenlos. Man bekommt den Eindruck, hier wird eine Notlage ausgenutzt, um die Stadtkasse zu füllen.“

Gesundheitsschutz hat Priorität

Beim HEB habe man durchaus Verständnis für die Wut vieler Menschen, so Jacqueline Jagusch, Sprecherin des Entsorgungsbetriebs: „Uns erreichen viele Anrufe zu dem Thema.“ Jedoch genieße der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter absolute Priorität, denn damit verbunden sei eine funktionierende Müllabfuhr in Hagen. Diese könne empfindlich gestört werden, wenn das Virus in der Belegschaft grassiere: „Gott sei Dank hatten wir im Unternehmen noch keinen Krankheitsfall, doch die Örtlichkeit an der MVA ist einigermaßen unübersichtlich, um einen störungs- und kontaktfreien Ablauf zu gewährleisten.“ Und nicht nur die Müllabfuhr, sondern auch die thermische Verwertung des Unrats im Ofen der MVA könne in Gefahr geraten: „Das wäre eine Katastrophe.“

Dennoch überlege man beim HEB, wann und unter welchen Bedingungen die MVA wieder für Besucher geöffnet werden könne: „Wir wollen den Betrieb mit Augenmaß wieder hochfahren.“

Für die HEB-Mitarbeiter gelten derzeit strenge Vorschriften. Vorgeschrieben ist das Tragen einer Schutzmaske, auf dem Betriebsgelände geben Markierungen vor, wer wo zu stehen hat. Man nehme die Situation sehr ernst, so Frau Jagusch.