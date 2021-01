"Bestellen und selbst abholen" auch in Hagener Läden beliebt

Auch das Bauhaus in Hagen hat Click and Collect eingeführt. Hier bringt Bauhaus-Mitarbeiter Marco Alpi Ware zu einem wartenden Kunden. Das Prinzip: Die Kunden müssen mit ihrem Fahrzeug vor den Eingang fahren und dort warten.

Hagen "Click and Collect" bietet Händlern die Möglichkeit, ihre Ware auch in Coronazeiten zu verkaufen. Und wie klappt das Prinzip in Hagen?

Händler müssen sich derzeit wohl oder übel Alternativen überlegen, um irgendwie einigermaßen durch die Coronazeit zu kommen. Ein Beispiel, um die Krise zu überstehen, könnte (vor allem für größere Geschäfte) Click and Collect sein. Frei übersetzt heißt Click and Collect „Bestellen und selbst abholen". Wir haben uns in Hagener Geschäften umgehört.

Bei Decathlon in der Weststraße 4 wurde ein "Drive In" eingerichtet. Kunden, die online etwas bestellt haben, fahren mit dem Auto vor, ein Mitarbeiter fragt nach Vor- und Zuname und nach der im Vorfeld erhaltenen Bestellnummer. "Der Kunde muss vor Warenauslieferung allerdings online bezahlt haben", betont Abdelaziz Rachidi. Der Filialleiter fährt fort: "Ein Mitarbeiter legt dann das gewünschte Produkt in den Kofferraum des Kunden. Mitarbeiter und Kunden haben also null Kontakt."

Ein-Stunden-Ziel

Ziel des Bauhauses sei es, dass die Ware innerhalb einer Stunde abholbereit sei, sagt Abdelaziz Rachidi. Ein ambitioniertes Ziel? "Nein, das Ein-Stunden-Ziel kommunizieren wir auch offensiv. Und fast immer schaffen wir es auch, die gewünschte Ware innerhalb 60 Minuten parat zu haben."

Trublig werde es lediglich zwischen 16 und 17 Uhr, "da haben die meisten Leute Feierabend und kommen dann bei uns vorbei", weiß der Filialleiter.

Welche Produkte bei Click and Collect besonders beliebt seien? "Ganz klar Winterschuhe, Schlitten und Dartscheiben samt Zubehör", erklärt Abdelaziz Rachidi. Und fügt lächelnd an: "Und das Trend-Sportgerät ,Gym Hoop 500'." Durch Hula-Hoop-Workout könnten Abnehmwillige, so der Decathlon-Chef, vielleicht ihren ungeliebten Bauspeck weg bekommen.

Bauhaus-Mitarbeiter weist Kunde in Parklücke ein

Beim Bauhaus an der Eckeseyer Straße wurde der Parkplatz optisch geteilt. Der Haupteingang steht nur offen. Click-and-Collect-Kunden fahren in eine Parklücke, die ihnen von einem Bauhaus-Mitarbeiter zugewiesen wird. "Ein Mitarbeiter kommt zum Auto, der Kunde zeigt seine Abholbestätigung und der Mitarbeiter holt die gewünschte Ware zum Fahrzeug. Erst wenn sich unsere Leute vom Auto entfernt haben, darf der Kunde aussteigen und seine Ware selbst ins Auto legen", erklärt Dries van Hettinga. Der Bauhaus-Mit-Geschäftsführer ergänzt: "Bei uns kann auch vor Ort mit EC-Karte bezahlt werden."

Dazu käme ein Mitarbeiter mit seinem Lesegerät zum Fahrzeug, "das funktioniert sogar durch die geschlossene Fensterscheibe des Autos." Um das auf Kontaktvermeidung basierende Click-and-Collect-Prinzip auch komplett zu erfüllen, habe man derzeit sogar die PIN-Eingabe gestoppt.

Erst im Dezember gestartet

Das Bauhaus in Hagen ist mit der alternativen Verkaufsmöglichkeit in Coronazeiten erst im Dezember gestartet. "Das Ordnungsamt war schon mehrmals bei uns zur Kontrolle. Und die städtischen Mitarbeiter haben jedes Mal gesagt, dass unser Ablauf vorbildlich sei", sagt Dries van Hettinga erleichtert und mit ein wenig Stolz in der Stimme. Durchschnittlich würden etwa zehn Fahrzeugführer pro Stunde bedient, in der Drive-In-Arena seien es drei bis vier. Samstags oder spätnachmittags unter der Woche müssten die Kunden eventuell etwas Geduld mitbringen, "aber im Auto lässt es sich angenehmer warten als mit Mundschutz in einer langen Schlange vor einer Kasse im Laden", ist sich der Bauhaus-Mit-Geschäftsführer sicher.

Bei Westfalia, dem Werkzeug- und Technik-Markt an der Pettenkoferstraße, wurde am Haupteingang eine Abholstation eingerichtet. "Kunden können sich telefonisch, per Mail, Fax oder App an uns wenden und nachfragen, ob gewünschtes Produkt vorrätig ist", sagt Martin Sterl. Der Marktleiter stellt einen Vorteil der telefonischen Bestellung besonders heraus: "Wer Fragen zu einem Produkt hat, wird in die entsprechende Fachabteilung weitergeleitet. Dort wird er dann - als sei er persönlich im Laden - beraten." Praktisch sei es natürlich, wenn die Kunden bei der Abholung dann bargeldlos, sprich, mit EC-Karte, bezahlen würden, "aber wir nehmen auch Bargeld an", versichert Martin Sterl. Für die Kassiererin habe man extra eine Art "kleinen Kiosk" gebaut.

Westfalia will Zusatzangebot beibehalten

Ob das Prinzip Click and Collect auch nach Corona eine Zukunft habe? "Auf jeden Fall werden wir das Zusatzangebot beibehalten", betont der Westfalia-Marktleiter. Click and Collect sei ohne Frage eine zusätzliche Serviceleistung. "Mein Herz als Einzelhändler schlägt natürlich für den stationären Verkauf", ergänzt Martin Sterl, "am liebsten ist es uns Händlern doch, wenn der Kunde zu uns in den Laden kommt, denn hier können wir ihn am besten fachmännisch beraten."

Und wie geht der Verkauf derzeit bei Thalia in Hagen über die Bühne? Die Innenstadt-Buchhandlung bietet ebenfalls Click and Collect an. Online oder telefonisch können Bücher bestellt werden, die dann in der Elberfelder Straße abgeholt werden können. Der "Durchs-Fenster-Verkauf" findet montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr statt.