Polizei Betrug in Hagen: Kurzzeitkennzeichen sechs Jahre überzogen

Hagen. Sechs Jahre fuhr ein Betrüger mit einem Kurzzeitkennzeichen durch die Gegend. Jetzt wurde er ertappt.

Einen Langzeitbetrüger haben die Ordnungsbehörden am Montag ertappt. In der Mittagszeit stießen Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf ein Auto, das mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen gefahren wurde. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass das Kennzeichen an dem Alfa Romeo nur bis Ende 2014 zugelassen war.

Es lag ein Kennzeichenmissbrauch vor, in den fast sechs Jahren wurden weder Steuern noch Versicherung für den Wagen bezahlt. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass der 32-jährige Fahrer des Wagens keinen Führerschein besaß. Das Ordnungsamt schleppte das Auto ab, die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.