Bislang mehr Influenza- als Corona-Patienten in Hagen

Hagen. Das Gesundheitsamt hat in Hagen in diesem Jahr bislang mehr Influenza- als Corona-Fälle registriert. Auch der Grippe-Erreger ist hochansteckend.

92 Hagener sind in diesem Jahr bisher mit dem Corona-Virus infiziert worden. Das Influenza-Virus, das die Grippe hervorruft und ebenfalls über Tröpfchen übertragen wird, wurde in diesem Jahr bislang bei 138 Menschen in Hagen festgestellt. Das teilte die Stadt am Dienstag auf Anfrage mit.

Allerdings geht man im Gesundheitsamt davon aus, dass der Höhepunkt der Infektionswelle überschritten ist, da die gemeldeten Fälle rückläufig sind. So gab es in der vorherigen Woche noch fünf Influenza-Fälle, in der Woche zuvor zehn und wiederum eine Woche vorher 15 gemeldete Fälle.

Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher sein, da nicht alle Patienten getestet würden, teilte die Stadt mit. Verstorben ist niemand der an Influenza erkrankten Patienten. Dagegen gibt es bisher zwei Corona-Tote in Hagen.

Das Influenza-Virus hatte 2018 in Hagen für Schlagzeilen gesorgt. Die Stadt rief seinerzeit einen kleinen Krisenstab (Feuerwehr, Krankenhäuser, Gesundheits- und Ordnungsamt sowie der Fachbereich Jugend und Soziales) zusammen, um in jenen angespannten Tagen enger zusammenzurücken und den regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den Hagener Verantwortlichen, aber auch den angrenzenden Kreisen zu optimieren.