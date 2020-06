Bombenfund: A 46-Auffahrt Hagen-Elsey wird gesperrt

Hohenlimburg. Bombenfund an der A 46 in Elsey. Die Autobahn wird am Mittwochnachmittag gesperrt. Die Hintergründe.

An der Autobahn 46, Auffahrt Hagen-Elsey, wurde im Erdreich eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Für die kontrollierte Sprengung des Zünders durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst muss die A 46 heute Nachmittag ab 15.45 Uhr für circa eine halbe Stunde im Bereich der Auffahrt Hagen-Elsey in beide Richtungen vollgesperrt werden. Da der Zünder sich nicht mehr an der Bombe befindet, reicht eine Evakuierung in einem Radius von 50 Metern aus. Anwohnerinnen und Anwohner in Hohenlimburg sind nicht von der Evakuierung betroffen. Das Ordnungsamt der Stadt Hagen begleitet die Sprengung ordnungsrechtlich. Die Bombe liegt im Seitenbereich der A46, 60 Meter entfernt vom Überführungsbauwerk Elsey, in einer Tiefe von drei Metern. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird den Verkehr über die Bedarfsumleitungen umleiten.