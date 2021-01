Breckerfeld: Auto verliert nach Kollision viel Sprit

Feuerwehr in Breckerfeld

Breckerfeld Reichlich Sprit ist nach der Kollision mit einem Verkehrsschild am Samstagabend aus einem Auto in Breckerfeld ausgelaufen.

Ein Verkehrsunfall hat die Löschgruppe Delle der Feuerwehr Breckerfeld am späten Samstagabend für knapp zwei Stunden in Atem gehalten. Kurz vor 22 Uhr war es auf der Deller Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem reichlich Treibstoff aus dem Auto liefen. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und hatte hierbei ein Verkehrsschild abgerissen. Dieses war so unglücklich unter dem Fahrzeug verklemmt, dass der Sprit auslief. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Einsatzstelle während der Unfallaufnahme durch die Polizei. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln abgestreut. Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen zu einer Werkstatt gebracht. Nach der Verladung des Pkw wurde die Fahrbahn durch die ehrenamtlichen Kräfte gereinigt.