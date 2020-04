Breckerfeld: Busfahrer lässt Rollstuhlfahrer zweimal stehen

Es war wie immer. Christoph Altenbeck saß in seinem Rollstuhl an der Haltestelle und wartete auf den Bus. Doch als die Linie 84 der Märkischen Verkehrsgesellschaft vorfuhr, öffnete der Busfahrer die Tür und erklärte, dass er den schwerbehinderten Breckerfelder nicht mitnehme. Und als sei das noch nicht genug, passierte Altenbeck dasselbe auf derselben Linie mit demselben Busfahrer gleich noch einmal.

„Natürlich kommt es immer mal vor, dass es mit einem Rollstuhl Probleme gibt“, sagt Altenbeck und erinnert sich an einen Vorfall mit der Bahn, der aber schon mehr als ein Jahr zurückliegt, „aber die allermeisten Fahrer sind total freundlich und hilfsbereit. So etwas wie jetzt habe ich noch nicht erlebt. Ich habe keine Ahnung, was da in den Mann gefahren ist.“

Bus fährt einfach davon

2. April, 8.12 Uhr, Haltestelle Schule in Breckerfeld: Christoph Altenbeck hat einen Termin in Hagen. Die Linie 84 ist die schnellste Verbindung für den Fahrer eines Elektro-Rollstuhls. „Das geht sogar besser, als wenn ich das Auto nutzen würde. Rollstuhl einpacken, Parkplatzsuchen in der Stadt, Rollstuhl wieder auspacken. Das ist umständlich.“

Seine Rechnung hat Altenbeck an diesem Tag allerdings ohne den Busfahrer der Linie 84 gemacht. Der hält, öffnet die Tür und teilt mit, dass er jetzt nicht aufstehen und die Rampe an der hinteren Tür des Busses ausklappen werde. „Dann hat er die Tür zugemacht, hat mich stehen lassen und ist einfach weitergefahren.“

Auch auf der Rückfahrt bleibt Rollstuhlfahrer stehen

Altenbeck greift zum Telefon, ruft an der Kundenhotline des Verkehrsunternehmens mit Sitz in Lüdenscheid an, schildert was ihm passiert ist und wartet auf den nächsten Bus – die Linie 512 der Hagener Straßenbahn kommt 20 Minuten später. „Da hat – was auch sonst – alles wie immer problemlos geklappt“, sagt Christoph Altenbeck, „zu meinem Termin in Hagen bin ich allerdings zu spät gekommen. Eine solche Verzögerung konnte ich ja nicht einplanen.“

2. April, 11.19 Uhr, Haltestelle Stadtmitte in Hagen: Dasselbe Spiel von vorn. „Ich habe es kaum glauben können“, sagt Altenbeck, „ich dachte, mit meinem Anruf bei der MVG sei das Problem aus der Welt.“ Wieder rollt der Bus los, wieder ohne Rollstuhlfahrer Altenbeck, wieder bleibt er fassungslos zurück.

Rollstuhlrampe wird auch während der Corona-Krise ausgeklappt

„Dieses Mal habe ich direkt beim Subunternehmen angerufen, das für die MVG auf dieser Linie fährt“, sagt Christoph Altenbeck, „nach einigem Hin und Her hat man mir vorgeworfen, dass ich es auf Bus-Hopping abgesehen habe, also nur zum Spaß mit dem Bus fahren und ständig die Busse wechseln würde. Das ist völlig absurd.“

Immerhin: Bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft hat man sich des Falls angenommen und Kontakt zum beauftragten Unternehmen aufgenommen. „Natürlich gibt es ein Recht auf Beförderung und natürlich nehmen wir in unseren Bussen auch Rollstuhlfahrer mit“, sagt Jochen Sulies, Sprecher der Märkischen Verkehrsgesellschaft, „zu den genauen Gründen können wir noch nichts sagen. Vielleich hat es etwas mit der Corona-Krise zu tun, dass der Fahrer seinen abgesperrten Bereich vorn nicht verlassen wollte. Aber ganz klar: Auch in dieser Zeit werden Menschen mit Behinderung selbstverständlich mitgenommen und die Rampen bei Bedarf herausgeklappt.“