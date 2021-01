Breckerfeld: Corona-Inzidenzwert im EN-Kreis steigt wieder

Breckerfeld Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel bewegen sich die Corona-Zahlen wieder nach oben. Auch weitere Todesopfer sind zu beklagen.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es - Stand Mittwoch - 849 Corona-Infizierte, darunter acht aus Breckerfeld. 5545 Menschen im Kreisgebiet gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 64 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 117,86 (Vortag: 108,91).



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 90 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 12 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 9 werden beatmet.



Die aktuell 849 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (8), Ennepetal (51), Gevelsberg (40), Hattingen (191), Herdecke (26), Schwelm (33), Sprockhövel (101), Wetter (48) und Witten (351). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (122), Ennepetal (506), Gevelsberg (634), Hattingen (1054), Herdecke (452), Schwelm (531), Sprockhövel (368), Wetter (357) und Witten (1521). Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe zurzeit für 1049 Personen im Kreis.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist seit gestern um 6 auf 171 gestiegen. Verstorben sind eine 86-jährige Gevelsbergerin und eine 93-jährige Schwelmerin. Dazu kommen vier weitere Verstorbene, die in Pflegeheimen gewohnt haben. Eine 87-jährige lebte zuvor im AWO Seniorenzentrum Witten Annen und ein 88-jähriger im Seniorenzentrum Witten Stockum, eine 91-jährige im Haus am Quell in Sprockhövel und eine 80-jährige im Altenheim Am Ochsenkamp in Schwelm.