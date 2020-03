Breckerfeld: Kein Ostermarkt am Karfreitag bei Baumeister

Breckerfeld. Landwirt Udo Baumeister aus Breckerfeld öffnet beim Ostermarkt seine Türen – in diesem Jahr allerdings nicht bereits am Karfreitag.

Schon traditionell heißt Udo Baumeister tausende Menschen an Ostern auf seinem Hühnerhof herzlich willkommen. Bei einer Mischung aus Ostermarkt und Tag der offenen Tür bleiben jetzt allerdings am Karfreitag die Tore geschlossen. Und dieses mal meinen es der Landwirt und die Stadt Breckerfeld ernst.

Seit 35 Jahren findet an Ostern der besondere Tag auf dem Bauernhof im beschaulichen Brenscheid statt. Neben dem Einblick in das Eiergeschäft – dem Eierfärben und dem Beobachten des Kükenschlüpfens – präsentieren sich über 50 Aussteller mit eigenen Brot- und Wurstspezialitäten, Kunstgegenständen und vielem mehr. So wird den Besuchern ein bunter Ostersamstag geboten.

Kritik an Öffnung an einem stillen Feiertag

Doch seit vielen Jahren blicken einige Menschen skeptisch auf das Treiben, das eben auch am Karfreitag – einem gesetzlichen Feiertag – stattfand. Da die Aussteller bereits am Karfreitag ihre Stände aufbauen müssten, sei ein reges Treiben auf dem Gelände nicht zu vermeiden. „Dadurch kamen die Leute dann irgendwann einfach rein, weil an einem Karfreitag sonst nicht los ist“, erklärt Baumeister ein Phänomen, das in einem schleichenden Prozess zu einer Tradition geworden ist.

Die inoffiziellen Besucherzahlen am Freitag haben sich über die Jahre hinweg immer weiter nach oben entwickelt und das Ganze sei gewachsen. „Wir sind uns bewusst, dass das nicht richtig war“, äußert sich der Landwirt durchaus selbstkritisch. „Deshalb ist damit jetzt auch Schluss.“

Bürgermeister: Beschwerden bei Stadt haben zugenommen

Die Beschwerden wegen der Veranstaltung am Feiertag hätten in den letzten Jahren doch sehr zugenommen, weiß auch André Dahlhaus, Bürgermeister der Stadt Breckerfeld. „Wir haben das lange geduldet, sind aber jetzt an einem Punkt, an dem wir uns einig sind, dass es so nicht mehr weitergeht.“

Einen Versuch, am Freitag vor Ostern nicht zu öffnen, hat es schon einmal gegeben. Damals allerdings, so Baumeister, hätten einige der dennoch angereisten Besucher die Mitarbeiter des Bauernhofs sogar beschimpft. Aus diesem Grund sei für Karfreitag ein Sicherheitsdienst engagiert worden, der die Autos schon an der Abzweigung Richtung Brenscheid in Delle abfangen sollen.

Busshuttle wird erneut gestellt

Mit den direkten Nachbarn in Brenscheid gebe es keine ernsten Differenzen, so Baumeister weiter, jedoch sei der Verkehr und die vielen parkenden Autos am Osterwochenende ein großes Problem. Bis vor wenigen Jahren konnten diese auf einer Wiese abgestellt werden, das sei aber stark wetterabhängig.

Ein großer Fortschritt diesbezüglich sei der Buspendelverkehr, der bereits das dritte Jahr angeboten werde. Die angereisten Besucher können auf dem Parkplatz der Firma Dormakaba in Ennepetal ihr Auto stehen lassen und werden von dort kostenlos mit Bussen zum Bauernhof chauffiert. „Wir sind der Firma sehr dankbar, dass sie uns das gestattet“, betont Udo Baumeister. In diesem Jahr wird außerdem nach einer Möglichkeit gesucht, auch von Breckerfeld einen Bus zu organisieren.

Dass am Kartfreitag geschlossen ist, verkünden die Geschäftsführer schon jetzt auf Werbeplakaten und der eigenen Homepage. In roter Schrift. Nicht zu übersehen.