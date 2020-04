Breckerfeld: Neuer Bücherschrank kommt gut an

Bücher kostenlos nehmen, lesen und tauschen. Elke Link-Holtermann ermöglicht dies nun mit ihrem neuen Bücherschrank am Heider Kopf. https://www.wp.de/staedte/hagen/breckerfelderin-plant-oeffentlichen-buecherschrank-heider-kopf-id228299931.html

Seit mehr als zwei Monaten hat Elke Link-Holtermann den Bücherschrank nun schon geplant. Am Anfang stand der Kauf der Hütte. Zu großen Teilen hat sie den selbst finanziert, aber auch Spenden für das Projekt eingeworben. Dann ging es mit den Vorbereitungen weiter. Erst musste Platz geschaffen werden.

Pflanzen, die weichen mussten, verschenkte Elke Link-Holtermann an Menschen, die an ihrem Haus vorbeikamen. Nun war alles bereit zum Aufbau. Das Fundament war gelegt, die ersten Bücherspenden lagen auch bereit. Doch dann machte der Corona-Virus dem Projekt vorerst einen Strich durch die Rechnung. Bis zum 4. April verzögerte sich der Aufbau der Hütte.

Spaziergänger werden aufmerksam

Dann aber ging es schnell. Die Hütte stand, die Regale wurden aufgebaut und die Bücher, Spiele und Puzzle reingelegt. Nur vier Tage später war dann alles fertig. Seitdem kann sich jeder, der möchte, Bücher nehmen oder hineinlegen.

„Viele Spaziergänger sind schon auf die Hütte aufmerksam geworden und haben sich Bücher genommen oder sogar getauscht“, sagt Elke­ Link-Holtermann. Auch auf ihrer Facebook-Seite „Breckerfelder Bücherschrank“ bekommt sie viel positives Feedback. Dort hält sie all die, die das Projekt verfolgen, auf dem Laufenden. Der Seite folgen mittlerweile sogar schon knapp 100 Leute.

Wer an der Hütte vorbei läuft, kann sich einfach ein Buch nehmen. „Dabei ist es keine Pflicht, eigene Bücher als Tausch in das Regal zu stellen“, so Elke Link-Holtermann.

Ein paar Regeln gibt es allerdings schon.„Kommt bitte nicht mit dem Auto vorgefahren und stellt einfach Kisten ab“, heißt es in den sogenannten Spielregeln. Elke Link-Holtermann möchte zudem, dass die Hütte sauber und in Ordnung gehalten wird.„ Es soll kein Müllcontainer sein. Sie bittet auch darum, dass Eltern ihren Kindern erklären, was es mit der Hütte auf sich hat.

Wer kein Interesse daran hat, sich ein Buch zu nehmen, hat dennoch die Möglichkeit, ein Buch als Spende in das Regal zu legen. Dies sollte aber nicht zu oft passieren, damit nicht zu viele Bücher in der Hütte liegen.

Zudem ist es auch möglich, Geld zu spenden. Dazu hat Elke Link-Holtermann auf ihrer Facebook-Seite einen Link zu einem Sammelkonto geteilt. Wer über Paypal spenden möchte, kann dies an die E-Mail-Adresse e.link-holtermann@web.de tun. Spenden per Brief sind auch möglich. Der Bücherschrank steht am Eiskeller 11.