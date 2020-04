Breckerfeld: Postbank zieht sich aus Hansestadt zurück

Breckerfeld. Die Postbank hat sich aus Breckerfeld zurückgezogen. Kunden können in der Partnerfiliale am Alten Ostring kein Geld mehr abheben.

Die Postbank hat sich aus Breckerfeld zurückgezogen. War es bis vor einiger Zeit noch möglich, im Zeitungsladen am Alten Ostring auch Bargeld abzuheben, so steht den Bankkunden diese Möglichkeit jetzt nicht mehr zur Verfügung. Bargeld (gegen Gebühr) gibt es jetzt nur noch in den Filialen der Sparkasse und der Märkischen Bank.

Ein Umstand, der Kunden wie Hildegard und Lothar Bullert sauer macht. „Plötzlich war das Schild abmontiert, und wir haben kein Geld mehr bekommen“, sagt Lothar Bullert. „Ich hätte doch zumindest erwartet, dass man uns im Vorfeld informiert.“ Das allerdings sei nicht geschehen, sagt der Mann, der nach eigenen Angaben seit mindestens 30 Jahren Sparbuch und Konto bei dem Kreditinstitut hat.

Ältere schätzen die Möglichkeit, Bargeld abzuheben

Hinzu kommt: Auch in Voerde gibt es nur noch eine Poststelle. „Bankgeschäfte kann man auch dort nicht erledigen“, sagt Hildegard Bullert. „Ich kenne viele ältere Breckerfelder, die es sehr geschätzt haben, dass es bei uns im Ort noch die Möglichkeit gab, Geld abzuheben.“

Bei der Deutschen Post verweist man darauf, dass „ergänzend zu den bundesweit rund 800 Filialen der Postbank“ die Kunden in circa „3300 Partnerfilialen der Deutschen Post ein Basisangebot an Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen“ können.

Allerdings verweist man auf ein geändertes Kundenverhalten, was wiederum mit der zunehmenden Digitalisierung zu tun habe. „Die Deutsche Post prüft daher regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und auch Kosten“, so Postsprecher Ralf Palm.

Post: Service nicht mehr wirtschaftlich

Für die Partnerfiliale der Deutschen Post in Breckerfeld habe diese Prüfung ergeben, dass Bankdienstleistungen hier nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig angeboten werden könnten.

„Daher“, so Ralf Palm weiter, „haben sich die Partner verständigt, diese Services aus der Partnerfiliale herauszunehmen.“ Kunden würden in der Regel durch den Aushang von Plakaten und Handzetteln informiert.

Wo man sich noch mit Bargeld versorgen könne, sei auch online abrufbar: www.postbank.de/filialen und unter www.postbank.de/geldautomaten. Hier würden nahe gelegene Filialen und Geldautomaten auf einer Karte angezeigt.