Breckerfeld: Rätsel um verschwundenes Fahrrad vor Gericht

Breckerfeld Ein 34-Jähriger wird mit dem verschwundenen Fahrrad im Park gesehen. Er beteuert jedoch, es nie gestohlen zu haben. Ein kurioser Fall vor Gericht

Die Freude einer Zweifachmutter aus Breckerfeld war groß, als sie bei Ebay ein Fahrrad für ihre Tochter entdeckte. 25 Euro bezahlte die 44-Jährige. Doch langer Fahrspaß blieb der Tochter verwehrt. Mitte April 2022 stellt die Familie das Rad an der Frankfurter Straße in Breckerfeld ab. Durch ein Schloss gesichert. Dennoch verschwand das Gefährt plötzlich.

Am Tag nach dem Verschwinden entdeckt der Sohn der 44-Jährigen das Fahrrad in einem Park. Sofort rief er seine Mutter an. Die reagierte prompt, alarmierte die Polizei und begab sich schnell zu der besagten Grünanlage. Dort stand das vermisste Rad noch immer herum. Als die Polizisten fragten, wer damit gefahren sei, meldete sich ein 34-Jähriger. Er gab an, das Rad von der Frankfurter Straße zu haben. Der Breckerfelder wurde wegen Diebstahls angezeigt und landete vor dem Amtsgericht Schwelm.

Angeklagter beteuert: Schloss nicht geknackt

Den Vorwurf streitet er nun vehement ab: „Ich will jetzt nur die Wahrheit sagen. Es ist falsch. Ich habe das Schloss nicht geknackt.“ Am besagten Tag sei er mit Freunden unterwegs gewesen. Einer davon wohne an der Frankfurter Straße. Er habe dem Angeklagten gesagt, das Rad gehöre seiner Mutter. Der 34-Jährige könne es für den Heimweg benutzen.

Das habe er dann auch getan, so der Breckerfelder. Dann jedoch werden seine Aussagen widersprüchlich. Der Mann gibt einerseits an, das Fahrrad einen Monat lang gehabt zu haben. Dann sollen es nur noch drei Tage gewesen sein.

Er bleibt jedenfalls bei seiner Aussage. Am Ende stellt das Gericht das Verfahren vorläufig gegen Ableistung von 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit ein. Die Richterin begründet dies damit, dass die Tat lange her und der Breckerfelder nicht einschlägig vorbestraft sei.

