Breckerfeld: Wohin mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen?

Breckerfeld Auch dieses Jahr entsorgen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs wieder ausgediente Weihnachtsbäume. Die Abgabestellen.

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Breckerfeld wieder den Service an, ausgediente Weihnachtsbäume durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes zu entsorgen. Die Bäume können an folgenden Sammelplätzen abgelagert werden:

1. Am Platz an der Frankfurter Straße/Windmühlenstraße neben dem Marktplatz;

2. Am Wohnpark „Wengeberg“; Hansering, am Glas-/Papiercontainerstandplatz unterhalb des Altenzentrums;

3. Am Neubaugebiet „Heider Kopf“; jeweils neben den Glas-/Papiercontainerstandplätzen;

4. An der Epscheider Straße, ausgewiesener Parkplatz gegenüber dem ehemaligen Postamt;

5. Am Parkplatz an der Einmündung Gençayer Straße/Epscheider Straße;

6. Branten; Nesselberg, linke Seite, am sogenannten „Dorfplatz“;

7. In Breckerfeld-Zurstraße; Wanderparkplatz Taubenstraße neben dem Veranstaltungsgebäude;

8. In Delle; Parkplatz an der Einmündung Lorenzheider Weg/Deller Straße.

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Bäume ist nur möglich, wenn der Baumschmuck (Lametta u. ä.) entfernt ist. "Bitte denken Sie daran", erinnert das Ordnungsamt an die Vorgaben.