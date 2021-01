Breckerfeld: Zweite Impfrunde im Altenzentrum ist durch

Breckerfeld Drei Wochen nach der ersten Impfrunde im Altenzentrum St.-Jakobus folgte nun die zweite Impfung für die Bewohner und Mitarbeiter.

Es sind die positiven Neuigkeiten zum Wochenende: Drei Wochen nach der ersten Impfrunde im Altenzentrum St. Jakobus Breckerfeld haben alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung, die zuerst am Silvester-Tag gegen Corona geimpft wurden, jetzt ihre zweite Spritze erhalten. Bislang hätten 61 Prozent, so Einrichtungsleitung Irina Eydeler zuletzt, diese Möglichkeit genutzt.

Rückblick: Die erste Runde

Die ersten Impfungen in der Einrichtung haben in Breckerfeld den gesamten Silvestertag über gedauert. Gegen 10 Uhr morgens hatte das Team losgelegt, in den Abendstunden waren alle Bewohner und Mitarbeiter dann geimpft. „Es hat keinerlei Probleme gegeben. Nebenwirkungen sind bislang noch bei keinem aufgetreten", hatte Einrichtungsleitung Irina Eyedeler betont.

Die zweite Impfung

Auch bei der zweiten Impfung "ging alles ging problemlos über die Bühne", so Eydeler zum Einsatz des mobilen Teams in Breckerfeld am Donnerstag. Und: "Glücklicherweise gab es hier bislang noch keinen Corona-Fall in der Einrichtung", sagt sie, froh darüber, dass es im Breckerfelder Altenzentrum zu keinem Infektionsgeschehen gekommen ist.

Die Impfung verbreitet jetzt ein Gefühl von Hoffnung. "Aktuell können zwar - wie andernorts auch - keine Erstimpfungen mehr durchgeführt werden, aber das wird irgendwann hoffentlich folgen."