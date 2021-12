Breckerfeld: Andrang auf Tests und Impfungen

Die Mitarbeiter des Schnelltestzentrums in Breckerfeld haben seit der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wieder deutlich mehr zu tun.

Breckerfeld. Das Testzentrum in Breckerfeld ist in der aktuellen Corona-Lage wieder stark ausgelastet. Der Start der neuen Impfstelle war erfolgreich.

Die steigenden Infektionszahlen und die verschärften Corona-Maßnahmen machen sich auch im Testzentrum in Breckerfeld bemerkbar. Schon seit die Bürgertests wieder kostenlos sind, seien nach und nach wieder mehr Menschen ins Testzentrum in der katholischen Kirche St. Jakobus am Wehrgraben 7 gekommen, wie Betreiber Gregory Staats berichtet. Als dann die 3G-Regel am Arbeitsplatz dazukam, sei die Auslastung noch einmal merklich gestiegen. „Wir haben die Öffnungszeiten erweitert, damit weiterhin alles gut funktioniert“, so Staats. Bei besonders großem Andrang würden die Testzeiten auch schon mal um 15 oder 30 Minuten nach hinten ausgedehnt, um alle zu versorgen.

Zwei bis drei Mitarbeiter impfen im Schnitt rund 250 Personen am Tag – mit und ohne Termin. Dabei haben Staats und sein Team eine neue Tendenz beobachtet: „Momentan scheint es häufig zum Abend hin voll zu werden. Viele lassen sich schon am Vorabend für den nächsten Arbeitstag testen.“

Freundliche Stimmung im Testzentrum

Außerdem seien viele neue Leute dabei, die das Testangebot zuvor nicht in Anspruch genommen hätten – vermutlich jene, die nun täglich bei der Arbeit einen aktuellen Test vorweisen müssen.

Gereizte Stimmung oder gar respektloses Verhalten gegenüber dem Personal, wie es beispielsweise Teststellen-Betreiber Mike Henning zuletzt in Hagen beobachtet hatte, seien dem Team in Breckerfeld noch nicht begegnet. „In aller Regel sind die Leute nett und entspannt“, lobt Staats. „Manche bringen dem Personal sogar Schokolade mit.“

Termine für einen Test können online (https://www.sns-security.de/testzentrum-breckerfeld/) gebucht werden. Dort sind auch die aktuellen Öffnungszeiten zu finden.

171 Impfungen am ersten Tag

Im Kampf gegen das Corona-Virus ist neben dem Testen vor allem auch das Impfen essenziell. Im Martin-Luther-Haus, wo bis vor einigen Wochen noch das Testzentrum untergebracht war, können sich die Breckerfelder seit Mittwoch wohnortnah impfen lassen. Insgesamt 171 Impfungen wurden am ersten Tag im Martin-Luther-Haus verabreicht, wie der EN-Kreis mitteilt. Darunter waren 158 Booster-Impfungen, sieben Erst- und sechs Zweitimpfungen.

Die Impfstelle ist mittwochs zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet. Geimpft wird ausschließlich ohne Termin. „Das kann dann vor Ort zu kurzen Wartezeiten führen, ist aber die einfachste Lösung“, so Bürgermeister André Dahlhaus. Auch der Impfbus macht am morgigen Samstag in Breckerfeld Station.

