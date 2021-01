Breckerfelderin Madeleine Hoppe radelt 5000 km durch Europa

Breckerfeld. Madeleine Hoppe aus Breckerfeld reist mit dem Fahrrad 5000 Kilometer durch Europa. Ihre einsame Tour in der Coronazeit bringt viele Erkenntnisse.

Sie hat sich auf den Weg gemacht. Auf einen langen, einen sehr, sehr langen Weg. Allein. Einsam. Weil sie das so gewollt hat. Sie wollte reisen in der Corona-Zeit, ohne andere in Gefahr zu bringen. Was genau dann funktionieren kann, wenn man auch unterwegs seine Kontakte minimiert. „Wenn ich ganz normal weitergelebt hätte, dann hätte ich wohl wesentlich mehr Menschen getroffen.“

Madeleine Hoppe stellt ihr Leben auf den Kopf

Normal weitergelebt hat Madeleine Hoppe aus Breckerfeld aber nicht. Die junge Frau, die in diesem Jahr in Berlin den Halbmarathon laufen und mit dem Triathlon beginnen will, hat ihr Leben auf den Kopf, auf zwei Räder gestellt. Sie hat sich auf den Weg gemacht. Mit dem Fahrrad in der Corona-Zeit. 5000 Kilometer quer durch Europa sind auch eine Reise zu sich selbst. „Ich wollte das schon immer machen“, sagt Madeleine Hoppe, 27 Jahre jung, „mit dem Fahrrad ist man schneller unterwegs als zu Fuß, nimmt aber trotzdem viele Dinge wahr und erreicht Orte, an die man mit dem Auto nie gelangen würde.“

Und so radelt sie los – allein. Start: Hansering in Breckerfeld. „Freunde konnte ich für die Idee nicht begeistern, mit meinen Eltern konnte ich mir eine so lange Tour dann doch nicht vorstellen. Aber man trifft unterwegs doch den einen oder anderen, fährt dann mal ein Stück gemeinsam“, sagt die junge Frau, die Sport studiert und zuletzt für eine Agentur im Bereich Online-Marketing gearbeitet hat. Im Job fehlt am Ende die Erfüllung. Zeit für eine Auszeit – auf zwei Rädern. „Ich wollte eigentlich im Frühjahr los, habe dann aber im ersten Lockdown gewartet, bis alle Reisewarnungen aufgehoben waren“, sagt Madeleine Hoppe. „Dann bin ich gestartet.“

Erst Berlin, dann Polen

Von Breckerfeld nach Berlin, von Berlin nach Polen, durch die Slowakei, durch Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien. „Mein Ziel war eigentlich Sizilien. Aber 300 Kilometer davor hat mich die Corona-Pandemie doch wieder eingeholt. Ich wolle kein Risiko eingehen – weder für mich noch für andere.“ Seit Dezember ist Madeleine Hoppe zurück. Komoot, eine Planungs- und Navigations-App, hat ihr den Weg durch Europa gewiesen. „Das hat erstaunlich gut funktioniert“, sagt Madeleine Hoppe. „Manchmal hab‘ ich mich aber auch spontan zu Umwegen entschieden, habe Pläne wieder verworfen.“

im dritten von insgesamt sieben Ländern angekommen: Madeleine Hoppe vor der Grenze zu Slowenien. Foto: Madeleine Hoppe

Auf der Strecke mag ein Navi helfen, auf der Reise zu sich selbst aber kein Stück: „Ich wollte diese Tour ja gerne für mich machen“, sagt Madeleine Hoppe, „man lernt viel über sich selbst.“ Immer wieder muss sie sich unterwegs motivieren, sich selbst Mut zu sprechen, manchmal sich auch von dem Gedanken abbringen, einfach aufzugeben, umzukehren, mit dem nächsten Zug nach Hause zu fahren. „Ich hatte drei wirklich schlimme Tage in der Slowakei, an denen alles schiefgegangen ist, was nur schiefgehen kann“, sagt Hoppe. „Als ich in einer Schlucht zum Wandern war, ist neben mir ein kleiner Junge abgestürzt. Ich habe nie erfahren, was aus ihm geworden ist.“

Schweres Unwetter

Am gleichen Abend bricht eine Zeltstange, die nächste verabschiedet sich am folgenden Tag. Tags darauf gerät die Breckerfelderin in ein Unwetter. „Es hat nur geregnet, es war arschkalt, ich habe mich völlig verfahren. Ich musste das komplette Gepäck bestimmt zehnmal abladen, erst mein Fahrrad tragen, dann die Klamotten hinterher. Ich habe immer nur gedacht: ,Du darfst jetzt nicht heulen, Madeleine‘.“

Sie heult erst am Abend – in einem Restaurant. Es sind aber die anderen Momente, die schönen, die wunderbaren, die nach dieser so außergewöhnlichen Reise in Erinnerung bleiben. Die sonnigen Tage, nicht die verregneten. „Man merkt auf so einer Tour, was man alles schaffen kann, wenn man die Zähne zusammenbeißt“, sagt Madeleine Hoppe, „mein Vertrauen in mich selbst ist in dieser Zeit gewachsen.“

Der Respekt vor der Natur

Angst? „Nein“, sagt Madeleine Hoppe, „das ist eine Standardfrage, die ich immer wieder zu hören bekomme. Und die Bedenken: So eine Tour, allein, als Frau… Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt, wenn ich da abends rausgegangen bin, habe ich mich in größere Gefahr begeben als auf dieser Fahrradtour. Mich würde es freuen, wenn sich mehr junge Frauen auf so einen Weg begeben würden.“

Was wächst, ist der Respekt vor der Natur. „Man merkt einfach, wie unberechenbar die Natur sein kann“, sagt Madeleine Hoppe, „das hat etwas mit Respekt für unseren Planeten zu tun.“ Und weil das so ist, will die 27-Jährige noch einmal los. „Ich will die Reise fortsetzen“, sagt sie. Das Ziel steht: Sizilien. Und weitere Wege zu sich selbst.

+++ Info +++

Pro Tag ist Madeleine Hoppe zwischen 80 und 100 Kilometern gefahren und hat rund 1000 Höhenmeter bewältigt. Rekord waren 140 Kilometer an einem Tag.

Ihre ursprüngliche Idee war es, mit dem Fahrrad über die Alpen zurück bis nach Breckerfeld zu fahren. Aufgrund der Wetterbedingungen hat sie sich dann aber doch entschlossen, in Mailand in den Zug zu steigen.

Eindrücke ihrer Reise finden sich auf Instagram auf ihrem Profil @Maddihop