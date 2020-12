Die Feuerwehr löschte den Brand in der Pelmkestraße.

Feuer Brennende Trafostation in Hagen sorgt für Stromausfall

Hagen. Nach dem Brand eines Trafohäuschens in Wehringhausen ist in vielen Straßen von Hagen der Strom ausgefallen.

Nach dem Brand eines Trafohäuschens in Wehringhausen ist in vielen Straßen von Hagen der Strom ausgefallen. Das dürfte die Vorbereitung des Silvestermenüs in vielen Familien erheblich durcheinander bringen.

Die Hagener Feuerwehr rückte um 18 Uhr an und brachte das Feuer an der Station in der Pelmkestraße schnell unter Kontrolle. Auch die Polizei ist vor Ort. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Derzeit arbeiten Techniker des Stromversorgers Mark-E fieberhaft daran, die Stromversorgung in den ausgefallenen Bereichen wieder herzustellen. Betroffen waren insgesamt neun Ortsnetzstationen, neben der Pelmkestraße befinden sich diese in Söding-, Ebert-, Franklin-, Christian-Rohlfs-, Uhland- und Hördenstraße.

Seit 19.30 Uhr sind bis auf die Pelmkestraße alle Stationen wieder am Netz, es gibt wieder Strom.