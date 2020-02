Bürger-Protest gegen Sparda-Schließung in Hagen-Vorhalle

Vorhalle. Über 1200 Vorhaller protestieren gegen das Aus der Sprada-Bank-Filiale im Stadtteil. Die Reaktion aus der bank-Zentrale ist allerdings eindeutig.

Dass die Sparda Bank, wie berichtet, ihre Filiale in Vorhalle zum 1. Juli dieses Jahres schließen will, stößt im Stadtteil auf große Kritik und Enttäuschung. Das Vorhaller Forum und der SPD-Ortsverein Vorhalle/Eckesey haben zum einen eine Unterschriftenliste im Ortsteil ausgelegt, auf der sich bereits 1200 Gegner der Schließung eingetragen haben. Zum anderen hat man sich an Vorstand und Aufsichtsrat der Sparda Bank in Düsseldorf gewendet, um eine Schließung der Filiale doch noch abwenden zu können. „Bei der Vorhaller Filiale handelt es sich um eine Bankfiliale Ihres Hauses der ersten Stunde“, schreiben Sybille Klös-Eckermann und Marianne Kerpal (beide Vorhaller Forum) sowie Peter Timm (SPD Vorhalle/Eckesey) an die Sparda-Chefs. Und weiter: „Hier in Vorhalle lebten und leben viele Eisenbahner, die damals wie heute Ihrem Bankhaus als ehemaliger Eisenbahnerbank die Treue gehalten haben. Die Filiale genießt in Vorhalle und darüber hinaus einen ausgezeichneten Ruf, auch wegen des Engagements im Stadtteil, zum Beispiel bei der Unterstützung der Vorhaller Palette oder dem Stadtteilfest in Vorhalle. Das ist genossenschaftliches Handeln im besten Sinne. Die wachsende Anzahl der Kunden in den letzten Jahren, gerade in Vorhalle, dürfte hierfür eine eigene Sprache sprechen.“ Die Filiale in Vorhalle sei vor allem für viele alte Menschen eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um ihre Geldgeschäfte gehe. Eine Fahrt nach Hagen zur Innenstadt, wo die Hauptfiliale verbleiben wird, erfordere für diese Menschen einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand.

Bank hält an Entscheidung fest

Die Sparda-Bank erwidert in einem Schreiben, dass sie keinen Termin vereinbaren werde, um die Unterschriftenliste entgegenzunehmen. Man halte an der Schließung fest. Die Kosten durch das Filialnetz seien enorm und der Ertrag gering. Die Digitalisierung habe das Kundenverhalten komplett verändert. Dadurch kämen viel weniger Kunden in die Filialen. Das niedrige Zinsniveau tue sein Übriges. Da die Haupt-Filiale in der Innenstadt nur sechs Kilometer von Vorhalle entfernt liege, sei man auch weiterhin ein guter Ansprechpartner für die Kunden.