Büro-Streit in Hagen: Angestellter kommt mit Schlägertrupp

Die Hagener Polizei musste zu einem Streit in einem Büro in der Innenstadt ausrücken.

Hagen. Ein Streit in einem Büro in der Hagener Innenstadt ist eskaliert. Ein Angestellter rückte mit einem Schläger-Trupp an.

Ein Streit zwischen einem Angestellten und einem Chef ist am Dienstag in Hagen völlig eskaliert. Der Inhaber eines Unternehmens wurde dabei verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es in einem Büro in der Badstraße gegen 14.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber (48) und einem Angestellten (22). Nach einem zunächst verbalen Streit verließ der 22-Jährige das Büro. Etwa eine halbe Stunde später erschien der Angestellte erneut in dem Büro. Er befand sich in Begleitung von drei Männern.

Gruppe schlägt und tritt auf 48-Jährigen ein

Ein erneut entbrannter Streit artete kurz darauf aus. Die Gruppe schlug und trat auf den 48-Jährigen ein und drohte ihm und seiner Angestellten (29). Anschließend stiegen die Männer in einen PKW und fuhren davon.

Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tat und zu deren Hintergründen aufgenommen.