Eine Frau im Schutzanzug hält Abstrichträger und Teströhrchen in der Hand. (Symbolbild)

Corona-Virus Corona: 24 Infizierte in Hagener Pflegeheim bestätigt

Hagen. In einem Hagener Pflegeheim haben sich 17 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Auch sieben Pflegekräfte sind positiv getestet worden.

In Hagen haben sich 24 Bewohner und Beschäftigte eines Pflegeheims mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte am Montag die Stadt Hagen mit. Demnach sind 17 Bewohner und sieben Pflegekräfte positiv getestet worden. „Das ist der Grund dafür, dass in Hagen die Fallzahl – im Gegensatz zu dem aktuellen Deutschlandtrend mit sinkenden Neuinfektionen – zuletzt auffällig gestiegen ist“, erklärte die Verwaltung dazu.

Nachdem eine Pflegekraft mit Erkältungssymptomen ein positives Testergebnis erhalten hatte, ließ das Gesundheitsamt alle Bewohner sowie das Pflegepersonal vorsorglich testen. Den Erkrankten gehe es gut: Bis auf eine Ausnahme mit leichten Krankheitssymptomen seien alle anderen symptomfrei.

Das Hagener Gesundheitsamt stehe in engem Austausch mit der Heimleitung, teilte die Stadt mit. Sämtliche Schutzmaßnahmen seien getroffen, damit für die anderen Bewohner sowie die Hagener Bevölkerung kein Ansteckungsrisiko bestehe. (red)

