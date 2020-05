Corona-Auflagen: So öffnet das Hestert-Bad an Himmelfahrt

Hestert. 28 Grad am Himmelfahrtstag in Hagen und das Hestert-Freibad kann wieder öffnen. Allerdings unter strengen Auflagen. Hier der Überblick.

Das Freibad auf der Hestert wird am heutigen Himmelfahrtstag, an dem es bis zu 28 Grad warm werden soll in Hagen, um 10 Uhr unter besonderen Coronaschutz-Bedingungen wieder öffnen. Ein normaler Schwimmbetrieb, wie viele Hagener Freibadgänger ihn kennen, wird aber nicht möglich sein. Unter anderem wird es eine Einlassbeschränkung geben. Das Freibad in Hengstey wird auf unbestimmte Zeit noch geschlossen bleiben.

Zunächst werden nur maximal 780 Badegäste gleichzeitig in das Freibad gelassen. Damit an den Wochenenden, in den Schulferien sowie an den gesetzlichen Feier- und Brückentagen möglichst viele Menschen das Freizeitangebot auf der Hestert nutzen können, werden sogenannte „Zwei-Schichten-Badetage“ eingeführt. Das heißt: Die ersten 780 Badegäste können in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in das Bad. Danach wird es für eine Stunde geschlossen und gereinigt. Die zweiten maximal 780 Badegäste haben dann in der Zeit von 15 bis 19 Uhr die Möglichkeit zum Schwimmen.

Kunden-Kontaktdaten müssen zur Nachverfolgung gesichert werden

An den normalen Wochentagen ist das Freibad in der Zeit von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Hier gilt ebenfalls die Obergrenze von 780 Besuchern, aber nicht das Zwei-Schichten-Modell. Über diese Einlassbeschränkung hinaus müssen die Kunden-Kontaktdaten gesichert werden, damit eine Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden kann. Der Datenschutz, so erklärt Hagenbad, sei gesichert. Nach vier Wochen würden diese Daten wieder vernichtet.

Die Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbecken sind außer Betrieb. Foto: Michael Kleinrensing

Sammelumkleiden sind geschlossen, Anzahl der Duschen deutlich reduziert

Dazu kommt: Badegäste müssen sich nach dem Betreten des Freibades die Hände mit den bereitgestellten Mitteln desinfizieren. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern muss immer eingehalten werden. In allen geschlossenen Räumen, auf den Wegen von und zu den Parkplätzen, im Kassenbereich sowie beim Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Sammelumkleiden sind geschlossen, die Anzahl der Duschen und Umkleideschränke reduziert.

Leinen im Becken sollen nötige Distanz möglich machen

Gastronomieangebote entsprechen den behördlichen Anforderungen. Das Abstandsgebot gilt ausdrücklich auch in den Schwimmbecken. Teilweise werden entsprechende Leinen zur räumlichen Abgrenzung eingehängt, um die Einhaltung der notwendigen Distanz zwischen den Schwimmern zu erleichtern.

„Ein Aufenthalt im Beckenumgangsbereich ist nicht gestattet“, schreibt Hagenbad in einer Erklärung. Das heißt: Beobachtendes Stehen am Beckenrand oder hinsetzen und die Beine ins Wasser hängen kommen nicht infrage.

Abstandsflächen werden aktuell genau eingezeichnet im Hestert-Bad. Foto: Michael Kleinrensing

Auf der Liegewiese Abstand von zwei Metern, Gruppenbildung ist untersagt

Die Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbecken sind außer Betrieb, der Wasserspielgarten kann genutzt werden. Die Nutzung könne laut Hagenbad allerdings nur durchgängig gewährt werden, wenn das Abstandsgebot durch die Besucher eingehalten wird. Eltern müssen grundsätzlich für den Mindestabstand zwischen den Kindern sorgen und im Bereich des Planschbeckens zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auf der Liegewiese ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten, Gruppenbildung ist untersagt.

Die geltenden Eintrittspreise bleiben unverändert bestehen. Die genannten Aufenthaltszeiten seien laut Hagenbad unbedingt einzuhalten, da ansonsten recht hohe Nachzahlungen erforderlich würden. Saisonkarten werden in diesem Jahr aufgrund der Rahmenbedingungen nicht angeboten. Frühschwimmen findet zunächst nicht statt. Hagenbad werde in der nächsten Zeit beobachten, wie sich die erstellten Pläne in der Praxis bewähren und Anpassungen vornehmen.

Frühschwimmen soll am 27. Mai wieder stattfinden können

In den Startlöchern steht auch eine privat getragene Initiative, die seit Jahren in enger Kooperation mit Hagenbad ein Frühschwimmen im Hestertbad organisiert. „Wir gehen davon aus, dass wir ein entsprechendes Angebot auch in dieser Saison realisieren können“, so Bernd Ritter, Motor der Gruppe. „Wir sind darüber hinaus bereit, Hagenbad bei den vorbereitenden Arbeiten im Freibad zu unterstützen. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren gerne gemacht.“ Aus Sicht der Initiative, die im letzten 800 Besucher beim Frühschwimmen an 23 Tagen gezählt hat, kann das Frühschwimmen am 27. Mai starten.