Corona: Autokino kommt auf Otto-Ackermann-Platz in Hagen

Eine Veranstaltergemeinschaft aus Hagen-Agentur, Philipp Jung und Alex Talash will ab kommender Woche auf dem Otto-Ackermann-Platz am Höing zunächst an vier Tagen ein Autokino anbieten. „Die Idee ist innerhalb der Gemeinschaft vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Krise entstanden“, sagt Hagen-Agentur-Geschäftsführer Volker Ruff. Normale Kinos müssen aktuell geschlossen bleiben, weswegen sich die scheinbar in die Jahre gekommenen Autokinos wieder größerer Beliebtheit erfreuen. Geringes Infektionsrisiko und Abstand von zwei Metern zwischen den Autos.

Zunächst wollen wir das von nächster Mittwoch bis Samstag anbieten“, sagt Ruff. Also vom 22. bis zum 25. April. Genaue Zeiten sollen noch bekannt gegeben werden. Der Eintrittspreis liegt bei 16 Euro für zwei Personen plus Vorverkaufsgebühren.

Ton wird über UKW-Frequenz ins Autoradio transportiert

„Es sollen sehr aktuelle Filme gezeigt werden“, sagt Volker Ruff. Allerdings befinde man sich derzeit noch in Verhandlungen mit einem Filmverleih über die fälligen Kosten. Deswegen könne auch noch kein finaler Spielplan öffentlich gemacht werden. Klar ist aber schon: 80 Autos sollen pro Vorstellung auf dem Ackermann-Platz dabei sein können. Der Ton zum Bild auf der großen Leinwand werde nicht – wie in den Anfangszeiten des Autokinos in den 50er-Jahren – über Lautsprecher an jedem Stellplatz geliefert, die ins Fenster gehängt werden, sondern über eine UKW-Frequenz übertragen und kann per Autoradio gehört werden. Die Batterie eines normalen Fahrzeugs reicht aus, um den Ton für einen kompletten Film mithören zu können.

Hubschrauberplatz bleibt und kann weiter angesteuert werden

Ein Online-Spielplan für das Autokino wird zeitnah noch veröffentlicht, sobald die erwähnten Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Leinwand auf dem Ackermann-Platz wird eine Größe von 50 Quadratmetern haben.

Genutzt wird für das Autokino nur ein Viertel der Fläche des Ackermann-Platzes. Der letztes Jahr eingerichtete Hubschrauberlandeplatz kann also weiterhin angesteuert werden.