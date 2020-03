Corona: Breckerfelder Landwirt Baumeister mit Eier-Drive-in

Landwirt Udo Baumeister denkt angesichts der Corona-Krise um: Während er zuletzt erklärte, dass sein traditioneller und sehr beliebter Ostermarkt diesmal nicht an Karfreitag geöffnet sein wird, ist die Veranstaltung wegen des hohen Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus wie so viele Events in der Region nun abgesagt. Baumeister hat allerdings eine alternative Idee, mit der er es den vielen interessierten Kunden doch möglich machen möchte, die beliebten Ostereier zu kaufen.

„Mir tut das in der Seele weh, dass wir den Ostermarkt nun ganz absagen müssen. Aber die Gesundheit aller Menschen geht vor. Da tragen auch wir als Betrieb eine große Verantwortung“, sagt Udo Baumeister. An den beiden Ostermarkt-Tagen kamen in der Vergangenheit stets etwa 15.000 Besucher auf den Hof in Brenscheid. Seit 35 Jahren findet an Ostern der besondere Tag auf dem Bauernhof im beschaulichen Brenscheid statt. Neben dem Einblick in das Eiergeschäft – dem Eierfärben und dem Beobachten des Kükenschlüpfens – präsentieren sich über 50 Aussteller mit eigenen Brot- und Wurstspezialitäten, Kunstgegenständen und vielem mehr. So wird den Besuchern ein bunter Ostersamstag geboten. Und dabei bringt Baumeister seine gefärbten Eier unters Volk.

Blick auf die in Freilandhaltung lebenden Hühner von Udo Baumeister. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Haustür-Verkauf läuft gut

„Ich sehe zuletzt schon, dass unsere Eierwagen wieder ein kleines Hoch erleben“, sagt Baumeister. „Das ist für uns eigentlich nur ein kleiner Nischenbetrieb, aber der Verkauf vor der Haustür erscheint den Menschen derzeit sicher und bequem und wir schaffen es so auch, unsere ältere Kundschaft zu versorgen.“ Auf dem Hof arbeiten 85 festangestellte Mitarbeiter, dazu etwa 30 Saisonkräfte. Während der Ostermarkt für viele Menschen aus dem ganzen Umland alljährlich ein wunderbarer Ausflug ist, hat er für Baumeister und sein Team natürlich auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Baumeister: „Wenn so etwas nicht stattfinden kann, dann brechen uns natürlich auch wichtige Einnahmen für unseren Betrieb weg.“

Um Teile davon aufzufangen, hat das Baumeister-Team sich etwas ausgedacht. Eine Halle am Eingang des Hofes soll kurzerhand zur Mitnahme-Station werden. Interessierte Kunden sollen mit dem Auto an die überdachte Halle heranfahren können. „Meine Mitarbeiter können die Eier dann direkt in den Kofferraum legen, so dass der Kunde nicht aussteigen muss.“

Auch ein verkaufsoffener Sonntag wird angeboten

Der erste Verkaufstag an der Mitnahmestation ist am Sonntag, 5. April, als verkaufsoffener Sonntag und dann bis einschließlich Ostersamstag, 11. April. Täglich von 8 bis 18 Uhr. Baumeister geht davon aus, dass etwa sechs Mitarbeiter sich um den Drive-in-Eierservice kümmern müssten.

Zuletzt war der Karfreitag für den Ostermarkt gestrichen worden. Doch seit vielen Jahren blicken einige Menschen skeptisch auf das Treiben, das eben auch am Karfreitag – einem gesetzlichen Feiertag – stattfand. Die Beschwerden wegen der Veranstaltung am Feiertag hätten in den letzten Jahren doch sehr zugenommen, erklärte zuletzt Breckerfelds Bürgermeister André Dahlhaus. „Wir haben das lange geduldet, aber wir sind uns einig, dass es so nicht mehr weitergeht.“