Corona: Elke Biohn aus Hagen lebt nach Infektion neues Leben

Hagen. Elke Biohn aus Hagen-Haspe litt an Covid-19. Sie erkrankte schwer, lag auf der Intensivstation. Nun erzählt sie vom Leben nach Corona.

Elke Biohn (54) hat versucht, die Angst, an der Krankheit sterben zu können, zu verdrängen. Sie habe sich dazu gezwungen, an etwas anderes zu denken, wenn die Angst sie überfiel, sagt sie.

Nachts quälten sie Alpträume, wie von Geisterhand bewegte sich ihr Bett zum Fenster hin, und schweißgebadet wachte sie auf. Dann hörte sie die Geräusche auf der Intensivstation, das Trappeln von Schritten, das Keuchen und Stöhnen und Husten, die verschiedenen Alarmsignale.

Am schlimmsten sei die Einsamkeit gewesen, berichtet Elke Biohn, eine Woche lang bekam sie niemanden zu Gesicht außer dem medizinischen Personal, das in Schutzkleidung an ihr Bett trat, die Hände doppelt behandschuht, das Gesicht maskiert, nur die Augen zwischen schmalen Schlitzen im Kopfschutz konnte sie erkennen. „Ich fühlte mich abgeschnitten von der Welt“, berichtet Elke Biohn „Vorher hatte ich geglaubt, dieses Corona, es kann doch nicht so schlimm sein. Aber jetzt weiß ich, dass es schlimm ist. Es ist sehr schlimm.“

Wie ein zweiter Geburtstag

Elke Biohn befindet sich auf dem Weg der Besserung. Zwar ist sie noch immer krank geschrieben und wird ihre Arbeit als Betreuungsassistentin im Altenheim auf dem Mops erst demnächst wieder antreten. Und die Beine besitzen auch noch nicht die Kraft wie vor Corona.

Aber sie ist wieder zu Hause, sie ist nicht mehr allein, ihr Mann und ihr Hund Sam sind bei ihr, sie weiß, dass sie es geschafft hat und nicht an Corona sterben wird. „Der 13. November ist mein zweiter Geburtstag, denn an diesem Tag wurde ich aus der Klinik entlassen.“

Elke Biohn weiß bis heute nicht, wo sie sich das Virus eingefangen hat. Es schlich sich in ihren Körper, es machte sie kraftlos und mürbe, fesselte sie ans Sofa. Am 24. Oktober wurde sie erstmals krank geschrieben, der Arzt verordnete ihr ein Antibiotikum, offenbar glaubte er ebenso wenig wie seine Patientin, dass es sich um Covid-19 handeln könnte. Denn Elke Biohn ging zu diesem Zeitpunkt fest davon aus, an einem grippalen Infekt zu leiden; der Husten, das Fieber, die Schlappheit – was sollte sonst dahinter stecken?

Diagnose wie ein Keulenhieb

Corona. Die Diagnose traf sie wie ein Keulenhieb. Diese Krankheit wollte sie nicht haben, vielleicht hatte sie jeden Gedanken daran verdrängt wie sie später die Angst vor dem Sterben verdrängte. Sie konnte sich kaum noch zur Toilette schleppen, so elend war sie, als sie am 2. November ins Krankenhaus auf dem Mops eingeliefert wurde.

Sie kam ohne Umwege auf die Intensivstation, sie wurde beatmet, isoliert. Beide Lungenflügel waren enztündet. Weder ihr Mann durfte sie besuchen noch ihre Tochter, und als dann auch noch ihr Handy den Dienst versagte, brach der Kontakt zur Außenwelt gänzlich ab.

Die medizinische Versorgung sei hervorragend gewesen, sagt Elke Biohn. Das kahle Zimmer, der Tropf, der Katheter, die Ärzte in Schutzmontur, die Hilflosigkeit, die Einsamkeit, die Alpträume. Nur die Augen zwischen Schlitzen, hinter den Kitteln mussten sich Menschen verbergen.

Die Gedanken verscheucht

Sie musste im Sitzen schlafen, weil sie sonst keine Luft mehr bekam. Aber sie konnte nicht richtig schlafen, und die Nächte waren lang und sie versuchte, sich tagsüber wach zu halten, aber dann überfiel sie der Schlaf für einige Minuten, und es war schwer, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden.

Die Ärzte kamen mit einem mobilen Röntgengerät ins Zimmer, Elke Biohn konzentrierte sich auf die Augen zwischen den Schlitzen, an den Blicken, die diese Augen warfen, habe sie erkennen können, dass es nicht gut um sie stand. Es sei nicht einfach gewesen, sagt sie, die Gedanken, die sich daraus ergaben, zu verscheuchen.

Am 9. November war sie über den Berg, sie durfte die Intensivstation verlassen. Vier Tage später war sie wieder daheim. Die 35 Stufen hinauf zu ihrer Wohnung zog sie sich am Geländer hoch, sie konnte kaum atmen, als sie endlich oben war, aber sie hatte es geschafft.

Zurück als ein anderer Mensch

14 Tage lang war sie weg gewesen, sie kehrte zurück als ein anderer Mensch; als einer, der es durchgemacht hat. „Ich freue mich auf das Jahr 2021 mit Mann und Tochter“, sagt sie: „Es ist so wichtig, sich zu schützen. Ich war auch vorher schon vorsichtig, aber jetzt weiß ich, wie wichtig es ist. Ich sehe Corona jetzt anders, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, was sie mir in der Klinik alles gegeben haben, aber Gott sei Dank hat es geholfen. Jetzt bin ich glücklich, weil ich endlich wieder schlafen kann. Ich hätte nicht gedacht, was für ein Glück es sein kann, im eigenen Bett zu liegen und atmen und schlafen zu können.“