Corona: Hagener Grüne für eine Verschiebung der Kommunalwahl

Die Grünen sprechen sich als erste Hagener Partei für eine Verschiebung der Kommunalwahl aus. Andere Parteien geben sich noch zurückhalten. Am Sonntag, 13. September, sind die Hagener dazu aufgerufen, über den künftigen Oberbürgermeister sowie über die Zusammensetzung des Rates abzustimmen.

Bereits in der letzten Woche hatte die Grünen Bedenken vorgetragen. Dabei ging es um einen Erlasse aus dem NRW-Innenministerium, der trotz des geltenden Versammlungsverbotes es Parteien gestattet, ihre Mitglieder zusammenzurufen, damit diese über die Kandidatenlisten für Kommunalwahl abstimmen (unsere Zeitung berichtete). Jetzt gehen die Grünen noch einen Schritt weiter und fordern eine Verschiebung. „Aus unserer Sicht würde ein Termin Ende Oktober/Anfang November mehr Sinn machen“, erklärt Rolf L. Willaredt. „Das würde allen mehr Luft für die Aufstellung der Kandidaten verschaffen und einen vernünftigen Wahlkampf ermöglichen.“

Große Bedeutung der Kommunalwahl

Gleichzeitig hebt der Grünen-Sprecher die Bedeutung der Wahl hervor: „Sie ist das wichtigste Ereignis für die demokratische Repräsentanz der Bevölkerung in Hagen. Die Zusammensetzung des Rates entscheidet über die zukünftige Entwicklung der Stadt. Daher sollte mit diesem bedeutenden Ereignis nicht leichtfertig umgegangen werden.“

Die Grünen sehen weder für die Vorbereitung der Wahl noch für ihre Durchführung Voraussetzungen, die dem Gesundheitsschutz einerseits und demokratischen Anforderungen andererseits entsprechen. Mit dieser Ansicht unterstützen die Hagener Grünen einen entsprechenden Vorstoß auf Landesebene.

Listen bis Mitte Juli einreichen

Nach derzeitigem Stand müssen die Parteien bis zum 16. Juli ihre Listen gewählt und eingereicht haben. „Noch ist aber gar nicht klar, ob Versammlungen mit etwa 100 Personen bis dahin stattfinden könnten“, so Willaredt, der auf rund 130 Mitglieder der Grünen in Hagen verweist. Viele davon würden allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe zählen. „Selbst wenn große Versammlungen wieder erlaubt werden, sehen wir darin Risiken für die Gesundheit unserer Mitglieder.“

Zur Vorbereitung einer Kommunalwahl gehöre auch, dass Kandidaten von Bürgerlisten, die bisher nicht im Rat vertreten sind, hinreichend Gelegenheit haben, Unterstützungsunterschriften zu ihrer Kandidatur zu sammeln. Auch dieses demokratische Recht sei nun auch gefährdet. Schließlich sei unklar, ob ein angemessener Wahlkampf stattfinden kann. „Wahlkampf ohne soziale Kontakte funktioniert nicht“, so Willaredt, „ich kann mir nicht vorstellen, dass wir an unseren Ständen mit Mundschutz mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das ist schon eine sehr abstruse Vorstellung.“

Schwieriger Wahlkampf in Corona-Zeiten

Zumindest im letzten Punkt sind sich Grüne und Sozialdemokraten einig. „Ein Wahlkampf im Zeichen der Corona-Krise ist schwierig“, so SPD-Geschäftsführer Claus Homm und erklärt: „Ich gehe allerdings auch nicht davon aus, dass eine Verschiebung der Wahl um eineinhalb Monate da einen Unterschied macht. Das Thema Verlegung der Wahl sei in den Partei-Gremien bislang noch kein Thema gewesen. Demzufolge gebe es auch noch keine Parteiposition. Allerdings verweist Homm darauf, dass die Legislaturperiode ja bereits Ende Oktober ende und bis dahin sich der neue Rat konstituiert haben müsse.

Die Hagener CDU, deren Kreisvorstand gestern Abend tagte, steht voll hinter dem Kurs der Landesregierung, die wiederum – Stand jetzt – am geplanten Wahltermin festhalten will. „Wir sehen auch überhaupt keinen Anlass für einen Hagener Sonderweg“, so Jan Günther, Sprecher der Hagener Union.