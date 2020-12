Acht Menschen mit einem positiven Testergebnis sind in Hagen an Corona verstorben. Bei sechs von ihnen war die Krankheit Todesursache.

Corona Corona in Hagen: Sechs Vorerkrankte sterben an Covid 19

Hagen. Sechs weitere Hagener sind an Corona gestorben. Die Inzidenz liegt aktuell bei 219,4. 18 Menschen haben sich neu infiziert.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen sechs vorerkrankte Personen (geboren 1933, 1954, 1951, 1976, 1941 und 1951) verstorben. Außerdem waren zwei weitere verstorbene Hagener am Coronavirus erkrankt, es lag allerdings eine andere Todesursache vor.

Insgesamt weisen aktuell 555 Hagenerinnen und Hagener ein positives Testergebnis auf, 4362 Personen sind bereits wieder genesen und somit insgesamt 94 Menschen seit Ausbruch der Pandemie Mitte März in Hagen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Bei 67 war die Infektion tatsächlich die Ursache für den Tod.