Corona in Hagen: Sternsinger ziehen nicht von Tür zu Tür

Hagen Coronabedingt sind in Hagen keine Sternsinger unterwegs. Spenden für den guten Zweck können die Hagener trotzdem.

In Hagen werden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Sternsinger von Tür zu Tür ziehen. Gesammelt für einen guten Zweck wird aber dennoch.

Am 6. Januar ist das Hochfest „Erscheinung des Herrn“, der Dreikönigstag. In allen anderen Jahren sind um dieses Datum herum in Hagen Kinder unterwegs, die als Sternsinger den Segen: „20*C+M+B*21“ auf die Türen schreiben und dabei für andere Kinder Spenden sammeln.

Segenszettel erhältlich, Spenden möglich

Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen werden in diesem Jahr die Sternsinger nicht durch die Straßen ziehen und den Segen persönlich zu den Menschen in Hagen bringen können. Wer gerne einen Segenszettel erhalten und die Sternsinger durch eine Spende unterstützen möchte, kann sich an das jeweilige Pfarrbüro wenden.

In der Regel werden zu den Gottesdiensten um den 6. Januar für die

Sternsinger gesammelt und ein Segensaufkleber verteilt. Einige Gemeinden haben auch „Sternsinger-Briefe“ mit Segensaufkleber und Spendentüte vor Ort verteilt, so z.B.: St. Bonifatius Haspe; St. Michael Wehringhausen; St. Elisabeth Klosterviertel, St. Bonifatius Hohenlimburg, Heilig Geist Emst, Heilig Kreuz Halden, Heilig Geist Dahl.

Weitere Informationen finden sich auf den Internetseiten der Gemeinden:

www.am-hagener-kreuz.de/keine-sternsingerbesuche-im-jahr-2021/, www.hagen-mitte-west.de/pfarrnachrichten/, www.pv-hagen-nord.de/7536-Pfarrblatt-Pfarrei-St.-Johannes-Baptist.html.

In Breckerfeld werden an jene Haushalte, die sich eigentlich für die Sternsinger-Aktion angemeldet hatten, Segenspakte verteilt. Darin enthalten sind unter anderem der Aufkleber sowie Segenswünsche, die die Kommunionkinder bildlich dargestellt haben. Ob es - wie in der Heilig-Geist-Gemeinde Dahl - auch an einem Tag eine offene Kirche gibt, in der Spenden abgegeben werden können, ist noch unklar.

Spende für Kinder in der Ukraine

In diesem Jahr wird die Lage der Kinder in der Ukraine in den Blickpunkt der Aktion gelenkt. Dort wachsen sie oft ohne ihre Eltern auf, da diese im Ausland arbeiten müssen um für ihre Familien Geld zu verdienen. Die Kinder werden dann faktisch oft von ihren Großeltern erzogen. Doch zusätzlich zu diesen großen Herausforderungen kommt in diesem Jahr auch noch die Corona-Pandemie hinzu, die die Not der Kinder vergrößert.

Neben dem Beispielland Ukraine werden durch die Sternsinger auch weitere Projekte für Kinder in Lateinamerika, Afrika oder Asien gefördert.