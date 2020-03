Corona: Keine Feier zur Eröffnung der Hinterfahrung in Hagen

Die Stadt Hagen hat am späten Donnerstagabend die Eröffnungsfeier der Bahnhofshinterfahrung abgesagt. Grund sind die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und die Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese hatte ebenfalls am Abend die Deutschen dazu aufgefordert, nach Möglichkeit alle sozialen Kontakte zu meiden.

„Es tut mir in der Seele weh – aber vor diesem Hintergrund können wir keine Eröffnung feiern“, so Oberbürgermeister Erik O. Schulz. „Die Bahnhofshinterfahrung ist das größte kommunale Straßenbauwerk des Landes. Wir haben lange daran gebaut, uns auf die Eröffnungsfeier gefreut.“ Noch am Nachmittag im Haupt- und Finanzausschuss hatte Schulz erklärt, dass die Feier mit Verkehrsminister Hendrik Wüst in einem abgespeckten Rahmen stattfinden könne.

Stadt Hagen beherzigt klare Botschaft von Kanzlerin Merkel

Nicht zuletzt auf Grund der Aussagen der Kanzlerin, die „einen appellativen Charakter“ hatten, habe man diese Position dann allerdings noch einmal überdacht.

„Das ist eine klare Botschaft“, so Schulz, „da können wir nicht so tun, als hätten wir diese nicht vernommen.“