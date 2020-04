Corona macht Hagener Osterfreizeiten Strich durch Rechnung

Seit 2009 gibt es sie, die Osterfreizeit. Kinder und Jugendliche haben seitdem die Möglichkeit eine Woche in den Osterferien in Holland zu verbringen. Organisiert wird das Ganze vom Evangelischen Kirchenkreis. Diakon und Jugendreferent Michael Bosqui fährt jedes Jahr selbst mit. Doch aufgrund der Corona-Krise fällt der beliebte Freizeit-Termin in diesem Jahr natürlich flach.

Nicht nur der Jugendreferent ist traurig über die Absage der Reise, auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich sehr gefreut. „Wir haben uns seit November auf die Freizeit vorbereitet“, sagt Michael Bosqui. Nicht nur die Organisation sei großer Aufwand, auch die Ideen und Projekte, die entwickelt werden. „Das ist natürlich super bitter.“ Ebenfalls soll die Freizeit den Kindern und Jugendlichen mehr Zusammenhalt lehren, auch das findet nun nicht statt.

Dennoch gibt es für den Jugendreferent einen mehr oder weniger erfreulichen Aspekt: Die Unterkunft in den Niederlanden zahlt das komplette Geld zurück. „Das rettet uns natürlich, für die Reiseveranstalter ist es allerdings eine Katastrophe.“ Jeder bekommt also das Geld zurück. Doch nicht jeder möchte es tatsächlich wieder haben. „Damals sind wir mit 19 Kindern gestartet“, erzählt Michael Bosqui. Heutzutage hat es sich fast verdreifacht. Trotz der geplanten Rückzahlungen sagen manche Familien, dass sie auf das Geld verzichten, berichtet er. „Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut.“

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter ist es ebenfalls ein großer Verlust

Der evangelische Kirchenkreis macht „sehr gerne und sehr viele Reisen“. Auch Ende April stehe eine Freizeit an, allerdings lediglich für die Mitarbeiter. Noch ist diese nicht abgesagt, allerdings kann sich der Jugendreferent aktuell noch nicht wirklich vorstellen, dass die Freizeit stattfinden wird.

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter ist es ebenfalls ein großer Verlust. „Manche sind schon als Kinder mitgefahren und haben sich nun wahnsinnig gefreut, zum ersten Mal als Teamer mitzufahren“, sagt Bosqui. Auch der Aspekt, dass nun alles telefonisch geklärt werden muss, macht den Diakon ein wenig traurig. „Natürlich ist es fies, den Kindern per Telefon oder WhatsApp mitzuteilen, dass ihre Reise ausfällt.“ Man könne sich nicht treffen, nicht persönlich sprechen, das empfindet er als sehr schade. Doch anders geht es aktuell nun mal nicht.

Krise trifft vor allem die Anbieter der Reiseveranstaltungen

Michael Bosqui hat jedoch eine Bitte: Keine voreiligen Stornierungen. Da es das Geld im Fall der Fälle zu 100 Prozent zurückgibt, solle man erst einmal abwarten. Die Kinder und Jugendlichen sowie die Teamer hoffen, dass die Sommerfreizeiten wie geplant stattfinden werden. „Ende Juni geht es nach Kroatien, das ist auch seit November ausgebucht.“

Einen Monat später steht noch eine Freizeit an, da soll es nach Calella in Spanien gehen. Dort sind auch noch Plätze frei, wer also Lust hat, soll sich ruhig anmelden, so der Jugendreferent.

Der 38-Jährige sieht vor allem die Krise bei den Anbietern der Reiseveranstaltungen. Die evangelische Kirchengemeinde steht in engem Kontakt mit den verschiedene Veranstaltern. „Ich hoffe, dass wir 2021 immer noch so ein buntes Angebot haben.“