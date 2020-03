Corona: Ordnungsamt kann nicht alle Schließungen überwachen

Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bäder, Fitnessstudios und sogar Spielplätze – was die Bundesregierung am Montag als Schließungsmaßnahmen empfahl, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat weitreichende Folgen bis hinein in das Privatleben jedes einzelnen Hageners. Aber hat das Hagener Ordnungsamt überhaupt die Kapazitäten und die Zeit, Verstöße gegen all diese Dinge zu überwachen? Und wie steht um die vielen Osterfeuer, die in knapp einem Monat stattfinden sollen?

„Heute spricht erstmal Ministerpräsident Armin Laschet zum Thema und dann warten wir als Stadt Hagen erstmal ab“, sagt Thomas Lichtenberg, Chef des Hagener Ordnungsamtes. Den großen Schließungskatalog der Bundesregierung hat Lichtenberg wohl vernommen, doch etwas Schriftliches, also eine klare Handlungsanweisung hat die Stadt Hagen vom Land bislang nicht erhalten. „Deshalb sind all diese Dinge möglicherweise sinnvoll, aber es ist noch nichts in örtliches Recht übergegangen.“ Durch Erlass des Landes wurden zum vergangenen Wochenende praktisch alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt. „Das ist unsere letzte Erlasslage“, so Lichtenberg.

Hagener Ordnungsamt sitzt auf „heißen Kohlen“

Thomas Lichtenberg ist Leiter des Hagener Ordnungsamtes. Foto: Michael Kleinrensing

Doch der Ordnungsamtsleiter schaut natürlich schon auf die nächsten Tage. Sollte eine Allgemeinverfügung, also Einzelfallentscheidungen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, kommen, dann werde das natürlich erheblichen Einfluss auf sein Team haben. „Das normale Tagesgeschäft ist ja ohnehin schon extrem runtergefahren. Aktuell kontrollieren wir Shisha-Bars, Wettbüros oder Spielhallen, eben jene Dinge, die der letzte Erlass untersagt hat.“ Wenn bald noch Restaurants oder Spielplätze hinzukämen, dann müsse sein Team in der bestehenden Stärke eben versuchen, auch das im Blick zu haben. Allerdings: Der Stadtordnungsdienst, also die wirklich in den Vierteln kontrollierenden Kollegen, besteht aus zwölf Personen, die noch dazu im Zwei-Sicht-Betrieb arbeiten. Im eigentlich drei Köpfe großen Ermittlungsdienst ist aktuell nur eine Stelle besetzt.

150 Spielplätze statdtweit: Werden die alle geschlossen?

„Wir sitzen auf heißen Kohlen“, sagt Lichtenberg. „Klar ist aber auch, dass wir mit unseren Kollegen nicht überall sein können und stark von sozialer Kontrolle und dem vorauseilenden Gehorsam abhängig sind, den viele Hagener glücklicherweise schon an den Tag legen.“ Sollte es zu Spielplatzschließungen kommen, müsse man gemeinsam mit dem zuständigen Wirtschaftsbetrieb Hagen schauen, ob man die Spielplätze absperrt. In Hagen gibt es 150 Spielplätze in allen Wohnvierteln. Gerade jetzt, da die Temperaturen steigen, und die Schulen und Kitas geschlossen bleiben müssen, gibt es großen Andrang auf die Plätze. Das Gleiche gilt für Schulhöfe, wo Kinder immer noch Fuß- oder Basketball spielen gehen. „Die Zeit ist gerade schwierig. Ich bin seit zwei Jahren Ordnungsamtsleiter und hätte nicht geglaubt, dass es mal zu so einer Lage kommt. Das kennen selbst Kollegen hier nicht, die seit 30 Jahren hier sind. Auch das mit so eigentlich in die Jahre gekommenen Mitteln wie Allgemeinverfügungen gearbeitet wird. Wir beim Hagener Ordnungsamt verfolgen ja normalerweise erstmal den Ansatz, mit den Leuten zu reden.“

Dass die Osterfeuer in diesem Jahr stattfinden können, hält Lichtenberg nach aktueller Lage für ausgeschlossen. „Der jüngste Erlass lässt Osterfeuer nicht zu und einige Absagen sind bei uns auch schon eingegangen. Ich gehe nicht davon aus, dass es in diesem Jahr Osterfeuer geben wird.“