Corona-Schließung: Lenne-Arena in Hohenlimburg öffnet wieder

Die Lennearena in Hohenlimburg öffnet am Montag wieder,.

Hohenlimburg. Aufatmen bei den Betreibern der Lenne-Arena in Hohenlimburg. Nach der Corona-Pause darf wieder geöffnet werden.

Während der Ball in der Fußball-Bundesliga längst wieder rollt, mussten die Spielfelder in der Lenne-Arena an der Elseyer Straße seit Mitte März Corona-bedingt geschlossen bleiben. Mehrere Fußball- und Beachvolleyballfelder liegen in der rund 3600 Quadratmetern großen Halle verteilt.

Betreiber Harry Sonnenberg und seine Frau mussten den Betrieb der beliebten Freizeit-Sportstätte, wie berichtet, komplett herunterfahren. Während etwa Fitness-Studios zum Überbrücken zumindest auf Mitgliedsbeiträge hoffen konnten, blieben für die Lenne-Arena jegliche Einnahmen aus. Doch nun erklären Sonnenberg und Team, dass ab dem heutigen Montag endlich wieder geöffnet werden dürfe. Angesichts erneuter Lockerungen im Kontaktsportbereich und eines genehmigten Konzeptes könne der Betrieb weitergehen. Es gelten die Öffnungszeiten montags bis freitags 15 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 23 Uhr. Buchungen können unter 02334/808626 vorgenommen werden.