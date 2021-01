Corona-Schnelltests in Hagener Disco laufen weiter

Mike Henning vom Capitol in Hagen lässt weiterhin in seiner Disco bei Elbers Corona-Schnelltests durchführen.

Hagen Mike Henning lässt in seiner Disco weiter Corona-Schnelltests durchführen. Wie viele Leute bisher ein positives Testergebnis haben.

In der Großdisco Capitol­ auf dem Elbersgelände in Hagen werden weiterhin Corona-Schnelltests durchgeführt. (also seit dreieinhalb Wochen) bietet Mike Henning in seinen Räumlichkeiten die Möglichkeit an, sich schnell auf Covid 19 testen zu lassen.

Derzeit etwa 20 Personen pro Tag

Der Disco-Betreiber erklärt, dass sich zahlreiche Hagener direkt vor Weihnachten und direkt vor Silvester hätten testen lassen, „da hatten wir echte Spitzen“, mittlerweile habe sich die Zahl der Testwilligen auf etwa 20 pro Tag eingependelt, daher habe man nun auch die Öffnungszeiten reduziert.

Mehr als 1000 Leute seien bislang in die Dödterstraße 10 zum Speicheltest gekommen, „bei etwa drei Prozent der Getesteten, also bei gut 30 Leuten, war das Testergebnis positiv“, so der Geschäftsführer des Capitols.

Kosten sind privat zu tragen

Zum Hintergrund: Ein Schnelltest kostet pro Person 29 Euro, ab fünf Personen – also zum Beispiel Familien, Freundes- oder Kollegenkreise – kostet der Test pro Person 25 Euro. Die Kosten sind privat zu tragen. Mike Henning stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, die Tests selbst führt die beauftragte Firma „Modl Medical“, die schon seit geraumer Zeit bundesweit testet, durch. Experten zufolge gibt ein Speichel-Schnelltest keine absolute Sicherheit, aber die Treffsicherheit liegt bei rund 98 Prozent.

Labor im hinteren Bereich der Disco

Wie das Ganze vor Ort funktioniert? Nach der Online-Registrierung bekommt die Person, die sich testen lassen will, einen QR-Code, später an der Kasse der Disco bekommt die Person dann ein Reagenzglas ausgehändigt, das ebenfalls einen QR-Code enthält. Die beiden Codes werden praktisch „verheiratet“. An der nächsten Station wird der Testperson dann Speichel entnommen. Die Speichelprobe wird im Labor, das im hinteren Bereich des Capitols eingerichtet wurde, ausgewertet, das Ergebnis wird der Person, die getestet worden ist, kurze Zeit später aufs Handy weitergeleitet.

Drei Angestellte, die normalerweise in der Disco arbeiten, unterstützen das Team von „Modl Medical“, „die Arbeit ist sinnvoll und alles läuft bislang problemlos“, zieht Mike Henning ein positives Fazit.

Er biete im Capitol so lange Corona-Schnelltests an, wie diese nachgefragt würden. „Die entsprechende App ist programmiert, meine Mitarbeiter sind geschult, die Kosten überschaubar. Ich ziehe die Sache so lange durch, bis ich die Disco wieder öffnen darf“, so der Capitol-Geschäftsführer.

Öffnungszeiten

Die aktuellen Öffnungszeiten: montags, freitags und sonntags von 12 bis 14 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Weitere Infos unter Schnelltest.de.