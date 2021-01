Corona in Hagen Corona-Service in Hagen: Wunschtüte für Leseratten

Hagen Die Bücherei-Dependancen in Haspe und Hohenlimburg bieten ab sofort auch den Wunschtüten-Service an. Wir erklären, wie es funktioniert.

Die Aktion „Wunschtüte“ startet am Donnerstag, 14. Januar, auch in der Stadtteilbücherei Haspe, Kölner Straße 1, und in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg, Stennertstraße 6-8. Dann können Interessierte telefonisch bis zu zehn verfügbare Medien vorbestellen und einen Termin für die kontaktlose Abholung am Eingang vereinbaren. Dazu sollte die eigene Leseausweisnummer angegeben werden.

Vorauswahl online möglich

Das Angebot bezieht sich auf alle Medien der beiden Stadtteilbüchereien. Den passenden Online-Katalog gibt es auf der Internetseite www.hagen.de/stadtbuecherei. Zum Ausleihen liegen neben zahlreichen Büchern auch CDs, DVDs, Zeitschriften und Brettspiele parat. Die Stadtteilbücherei Haspe ist unter Telefon 207-4297 und die Stadtteilbücherei Hohenlimburg unter 207-4477 montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr erreichbar.