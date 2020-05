Corona: Sozialarbeiter im Einsatz auf Hagens Spielplätzen

Aufatmen bei den Familien: Nach sieben Wochen sind die Spielplätze im Stadtgebiet jetzt wieder freigegeben. Aktuell werden vom Wirtschaftsbetrieb noch neue Schilder montiert, die auf die Abstands- und Hygieneregeln hinweisen. „Darauf haben auch 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes sowie Betreuer aus den Jugendzentren ein Auge“, sagt Hannah Scharlau von der städtischen Jugendförderung. Die 35-Jährige koordiniert die Einsätze der Betreuer auf zehn Spielplätzen. „Es geht dabei nicht um eine Überwachung, sondern darum, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Für alle Familien waren die letzten Wochen eine riesige Herausforderung und es kam zu Hause zu Konflikten, wir hören zu und beraten.“ Neben der Beratung werde aber darauf geachtet, dass die Spielplätze nicht überfüllt sind. „Wir werden Eltern freundlich darauf hinweisen, wenn es Probleme gibt. Sollte eine Situation eskalieren, dann stehen wir aber auch im engen Kontakt mit dem Ordnungsamt und können eingreifen.“

Das Ende schwerer Wochen ist nun gekommen

Eine erste Bilanz könne sie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ziehen: „Wir wissen aber, dass der Gesprächsbedarf groß ist“, sagt sie. Und das Angebot kommt an: „Ich finde das richtig super“, betont Drita Frljuckic (25) während sie ihrem Sohn Lijan (4) beim Spielen auf dem Spielplatz in der Pelmkestraße zuschaut. „Ich glaube, viele Eltern brauchen das jetzt.“

Betreute Spielplätze Betreut werden werktags zwischen 14 und 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr konkret die Spielplätze im Bereich Stadtmitte und Wehringhausen, die Volmeanlage, der Volkspark, der Spielplatz an der Pelmkestraße, der Spielplatz Am Rastebaum (Altenhagen), der Spielpark Emst, der Spielplatz im Hamecke-Park, der Europaplatz in Vorhalle, in Eckesey der Grünzug Eckesey/Wielandplatz, der Hohenlimburger Lennepark und in Haspe der Spielplatz im Zipp beziehungsweise der Ennepepark. Das Fachpersonal wird mit Mundschutz und Weste mit der Botschaft „Wir sind für euch da. Offene Kinder- und Jugendarbeit in Hagen“ ausgestattet, damit die Mitarbeiter als solche zu erkennen sind.

Auch für sie und ihren Sohn seien die letzten Wochen schwer gewesen: „Ich musste mir Urlaub nehmen, wir waren fast jeden Tag komplett zu Hause. Die Kinder sind dann nicht mehr ausgelastet, der Kontakt mit Gleichaltrigen fehlt. Das führt natürlich zu Konflikten“, gibt sie ehrlich zu. Die Öffnung der Spielplätze sei für beide eine Erleichterung: „Wir werden den ganzen Tag hier verbringen – natürlich halten wir uns an die Regeln.“

Sozialarbeiter Irfan Altunyay beobachtet eine Familie beim Spielen.

Auch Kathrin Stratmann und ihre Tochter Louise (3) nutzten den ersten Tag für einen Spielplatzbesuch, inklusive Wippen und Sandburg-bauen. „Wir wohnen hier in Wehringhausen und hatten den Spielplatz die gesamte Zeit über direkt vor der Nase, das war nicht leicht. Vor allem für Einzelkinder war die lange Zeit nicht leicht. Mit gleichaltrigen Freunden spielt man eben anders, als mit den Eltern zu Hause. Jetzt ist es wichtig, dass alle Eltern verantwortungsvoll mit der neu gewonnen Freiheit umgehen.“

Für Familien da sein und auf die Sicherheit achten

Irfan Altunyay vom Falken Bildungs- und Freizeitwerk Hagen (FBF) betreut mit seinem Team den Spielplatz am Rastebaum in Altenhagen, die Betreuer vom Vorhaller Jugendzentrum und vom Spielhaus Brockhausen sind auf dem Spielplatz am Europapark vertreten. „Die Wiedereröffnung ist jetzt eine Chance für Eltern und Kinder. Aber jeder muss sich dafür an die Regeln halten. Wir werden die Eltern dabei begleiten und den Kontakt suchen. Wir wollen für die Familien da sein.“

Ein Blick in die Hagener Innenstadt auf den Spielplatz an der Öse, Donnerstag 14 Uhr – normalerweise herrscht bei dem sonnigen Wetter Hochbetrieb. Es ist deutlich weniger los als sonst, Eltern sitzen verteilt auf den Bänken. Die Wasserräder am Vogelschwarm-Brunnen drehen sich zwar – aber ohne Wasser. Normalerweise spielen dort zahlreiche Kinder. Lena Brecht ist mit ihren drei Kindern auf dem Spielplatz: „Wir waren vorher nur zum Einkaufen draußen. Aber auch den Kindern fällt zu Hause irgendwann die Decke auf den Kopf und sie streiten sich, weil ihnen das Austoben im Kindergarten fehlt. Wir sind alle froh, dass wir jetzt wieder zum Spielen raus können.“