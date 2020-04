Coronaverdacht in Hagen: Massenabstrich an Quarantänehäusern

Hagen. Die Bewohner der Quarantänehäuser in Wehringhausen werden mit einem Massenabstrich jetzt alle auf Corona untersucht.

Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen führte am Montagmorgen einen Massenabstrich bei den 60 Bewohnern der beiden Häuser in Wehringhausen durch, die derzeit von Ordnungsamt und Polizei bewacht werden. Damit will die Behörde herausfinden, wer außer den drei bislang positiv auf das Corona-Virus getesteten Bewohnern ebenfalls infiziert worden ist.

Um die Betroffenen vor Schaulustigen und Medienvertretern abzuschirmen, wurde ein Sichtschutz vor dem Rettungswagen, in dem eine Ärztin die Abstriche vornahm, aufgebaut. Die Häuser sollen noch bis zum 1. Mai bewacht werden, um sicherzustellen, dass die Bewohner sie nicht verlassen. Das hatten einige zuvor getan, obwohl alle Bewohner unter Quarantäne stehen.