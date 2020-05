Das Geheimnis um die Figuren in Hohenlimburgs Freiheitstraße

Coronas Würgegriff wird etwas lockerer. Seit Mittwoch ist bekannt: Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen und das öffentliche Leben fährt ganz langsam wieder hoch. Wer in diesen sonnigen Tagen durch die Hohenlimburger Innenstadt geht, spürt das. Wie ein Symbol dieser Reaktivierung all unserer Sinne steht das Gebäude Freiheitstraße 23/25 mitten in der historischen Altstadt. Richten Sie bei einem Bummel mal den Blick nach oben.

An der Fassade des Geschäftshauses hängen sieben steinerne Figuren. Sie stammen aus dem Meißel des Bildhauers Friedrich Bagdons, der 1937 in Dortmund starb, der 1915 beispielsweise auch den Eisernen Schmied schuf, der ins neue Stadtmuseum umziehen wird. Daneben auch das Kriegerdenkmal auf der Hohensyburg, den Frederuna-Brunnen in der Herdecker Innenstadt, die Reliefarbeiten am einstigen Union-Gebäude in Dortmund und das Hochzeitsrelief am Wetteraner Rathaus.

Diese Figur steht für das Hören. Foto: Mike Fiebig

„Die Figuren am Gebäude Freiheitstraße 23/25 zeigen die menschlichen Sinne, rechts und links flankiert von Frauengestalten mit Beiwerk“, erklärt Heimatvereinsvorsitzender Widbert Felka.

Tasten, Hören, Sehen, Riechen und Schmecken. All das, was die Menschen jetzt, mitten in der Corona-Krise und nach neuerlichen Lockerungen, mit neuer Sensibilität tun. Das öffentliche Leben erwacht wieder, der Frühling ist da, Geruch von Kaffeebohnen in Cafés, der Geschmack eines Bieres im Biergarten, die Betrachtung eines Gemäldes im Museum, ein kleines Konzert, endlich wieder Sport.

Geschäftshaus 1928 errichtet

Bildhauer Bagdons hat sich 1928 sicher viele Krisen ausmalen können. Wirtschaftlicher Art, Hunger, Krieg, Vertreibung – aber dass ein Virus mal das Weltgeschehen lahm legen würde, wohl nicht. Er schuf seine Figuren für Hohenlimburg, damit sie ab 1928 am Geschäftshaus der Konsumgenossenschaft „Vorwärts-Befreiung“ prangen konnten.

Diese Figur steht für das Riechen. Foto: Mike Fiebig

Diese Figur steht für den Tastsinn. Foto: Mike Fiebig

Die Konsumgenossenschaften waren zu jener Zeit noch eine wichtige Form der Genossenschaft im Einzelhandel. Vor allem wurden Nahrungs- und Genussmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs beschafft und verkauft. Die Konsumgenossenschaft „Vorwärts-Befreiung“ stammte aus Wuppertal. Sie ging aus der Vereinigung der Genossenschaften „Befreiung aus dem heutigen Wuppertaler Stadtteil Elberfeld“ und „Vorwärts“ aus dem heutigen Wuppertaler Stadtteil Barmen und aus der Genossenschaft „Haushalt“ im Jahr 1924 hervor. Mit knapp 50.000 Mitgliedern und 800 Beschäftigten war sie eine der größten deutschlandweit.

Friedrich Bagdons, am 7. August 1878 in Ostpreußen geboren, lernt in Königsberg Holzbildhauerei und dank eines „Kronprinzenstudiums“ Bildhauerei in Berlin. Kurz nach der Gründung der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Dortmund wurde Bagdons zum Leiter der Bildhauerklasse ernannt – mit 28 Jahren. Der Künstler galt als umstritten, seine Gesinnung als deutschnational. Dennoch: Er geriet mit dem Nazi-Regime in Konflikt und erhielt Berufsverbot, weil er sich modernen Künstlern zuwandte.

Diese Figur steht für das Sehen. Foto: Mike Fiebig

Wenn man vor dem Gebäude Freiheitstraße 23/25 steht, kann man förmlich spüren, wie Bagdons letzte Schläge an seinen Figuren vornimmt. Symbole unserer Sinne, die jetzt neu erwachen. Wer beim Altstadt-Rundgang den Blick nach oben richtet, entdeckt viele wunderbare Gebäudestrukturen. Und vermutlich weitere Geheimnisse.