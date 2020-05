Das ist der Spielplan des Hohenlimburger Autokinos

Wie berichtet, wird das Hohenlimburger Autokino am Lenneufer auf dem Parkplatz des Unternehmens Bilstein nun am 15. Mai starten. Organisiert wird das Kino vom Werkhof Kulturzentrum und dem Kino Babylon. Unsere Zeitung präsentiert das Event als Medienpartner. Im Spielplan findet man auch 24-Uhr-Nachtvorstellungen.

Die Karte pro Fahrzeug kostet 18 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren für zwei Personen. Kinder werden nicht berechnet. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr. Die ersten Filme stehen nunmehr fest. Hier der Spielplan im Einzelnen:

Freitag, 15. Mai, 21 Uhr: Once upon a Time in Hollywood

Samstag. 16. Mai, 21 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft und um 24 Uhr Nachtvorstellung: Joker

Sonntag, 17. Mai, 21 Uhr: Das perfekte Geheimnis

Montag. 18. Mai, 21 Uhr: Parasites

Dienstag. 19. Mai, 21 Uhr: Bohemian Rhapsody

Mittwoch, 20. Mai, 21 Uhr: The Hustlers

Donnerstag, 21. Mai, 21 Uhr: Udo Lindenberg

Freitag, 22. Mai, 21 Uhr: Bang Boom Bang und um 24 Uhr Nachtvorstellung: 5 Zimmer, Küche, Sarg.

Samstag. 23. Mai, 21 Uhr: Die Känguru Chroniken und um 24 Uhr Nachtvorstellung: Knives out

Sonntag, 24. Mai, 21 Uhr: The peanut butter Falcon.

Weitere Filme, Spieltage und Zeiten werden noch separat veröffentlicht. Karten für das Autokino sind im Internet unter www.proticket.de zu bekommen. Oder auch in der Hohenlimburger Buchhandlung und im Reisebüro Sikorski.

„Das soll erstmal der Anfang sein“, sagt Norbert Höhne vom Kulturzentrum Werkhof. Man möchte den Spielplan und das Autokino an sich etablieren und ausbauen. Es handelt sich in der Corona-Krise mittlerweile um das zweite Autokino, das in der Corona-Krise in Hagen entsteht. Zuletzt hatte eine Veranstaltergemeinschaft auf dem Höing in Hagen an vier Abenden Filme präsentiert.