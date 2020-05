„Dein Flaschenbote“ in Hagen profitiert von der Corona-Krise

Hagen. Sein Start-up-Unternehmen „Dein Flaschenbote“ läuft gut. Dominik Dräger hat in der Corona-Zeit viel zu tun.

Für die Firma des Hageners Dominik Dräger (23) läuft es aktuell rund – sein vor gut einem Jahr gegründeter Lieferdienst „Dein Flaschenbote“ profitiert von der Coronakrise, die Anfragen steigen, stetig kommen neue Kunden dazu. „Für uns läuft es richtig gut“, gibt der 23-jährige Gründer offen zu, als er in seinem Lager im Keller steht, wo sich Getränkekisten stapeln.

„Auch vor Corona lief es solide. Aber jetzt fahren meine beiden Brüder und ich um die 300 bis 400 Kilometer an den Wochenenden. Es ist deutlich mehr geworden. Vor allem Süßkram und Snacks werden stärker nachgefragt, weil die Leute deswegen nicht mehr in den Supermarkt wollen.“ Dominik Dräger war der erste am Hagener Markt, darauf ist er bis jetzt stolz: „Am 7. August ist die Eintragung als Gewerbe erfolgt. Jetzt habe ich beantragt, dass die Marke eingetragen wird.“

Von der Party-Idee zur eigenen Firma

Die Idee hatte der 23-jährige Hagener im Sommer 2019. „Eigentlich ging es auf einem Geburtstag in einem abgelegenen Dorf los. Irgendwann waren die Getränke leer. Da dachte ich: Es wäre doch praktisch, wenn es jemanden geben würde, der neue Getränke liefert.“ Aus einer einfachen Party-Idee entsteht innerhalb von drei Monaten seine erste eigene Firma - mit Unterstützung der Familie. „Wir waren hier die ersten am Markt. Wir liefern 365 Tage im Jahr, das schaffe ich aber nicht alleine“, sagt Dräger.

Seine beiden Brüder unterstützen ihn deswegen bei den Auslieferungen - unter der Woche von 16 bis 2 Uhr morgens, am Wochenende sogar bis 4 Uhr.„Es ist schon stressig“, räumt der junge Gründer ein. Aber der Stress lohne sich. Während andere Jugendliche und Freunde in seinem Alter Partys feiern, arbeitet Dominik Dräger die Liefer-Aufträge ab. „Anfangs haben wir nur Getränke ausgeliefert - alkoholisch und nicht alkoholisch. Mittlerweile erledigen wir auch Service-Fahrten im Gastro-Bereich, holen also auch die Pizza-Bestellung ab oder liefern Eis, Snacks und Komplett-Pakete.“

Zum bestellten Vodka gibt es also beispielsweise drei Schnaps-Gläser und eine Flasche Energy dazu.

Firma soll wachsen

Zwei Lager - eins mit Kühltruhen - hat der 23-Jährige in Boele. Aktuell reicht es noch - „aber irgendwann werden wir uns vergrößern müssen.“ Vor allem, weil die Ware vorrätig gekauft wird - und „Dein Flaschenbote“ mittlerweile ein großes Liefergebiet abdeckt: Hagen, Ennepetal, Schwelm, Breckerfeld, Gevelsberg, Schwerte und Wetter/Ruhr.

Fortbildungen und Seminare Dominik Dräger ist 23 Jahre alt und gebürtiger Hagener. Nach der Schulzeit an der Geschwister-Scholl-Schule in Hagen besuchte er die Kaufmannschule 2, beendete seine Ausbildung dort allerdings vorzeitig. Seitdem besucht er regelmäßig Fortbildungen und Seminare. Bestellungen bei „Dein Flaschenbote“ können unter 01525 6904889 erfolgen.

„Wegen Corona erfolgt eine Lieferung natürlich kontaktlos“, betont Dominik Dräger. Seine Brüder und er tragen bei der Auslieferung einen Mundschutz und Handschuhe - außerdem können die Kunden kontaktlos bezahlen. „Uns war es außerdem wichtig, dass wir uns auch sozial engagieren,“ betont der junge Gründer. Deswegen verschenkten er und seine Brüder Wasserflaschen an bedürftige Menschen und Senioren, die aktuell nicht Einkaufen gehen wollen oder können. „Wir haben auch einige Kästen an die Caritas für die ,Warenkorb-Ausgabe’ gespendet“, sagt Dräger. Wenn er nicht ausliefert, arbeitet er an neuen Ideen.

Ein rund um die Uhr Job

Am Wochenende ist der 23-Jährige frühestens um 6 Uhr zuhause im Bett, ab nachmittags ist er wieder in Bereitschaft. „Aber ich brauche keine Partys mehr. Ich bin stolz darauf, eine eigene Firma zu haben.“ Und die soll sich weiterentwickeln: „Wir wollen auch ein Ladengeschäft aufmachen, wo wir in Kooperation typisch amerikanische Produkte anbieten werden. Genaueres kann ich aber noch nicht verraten.“